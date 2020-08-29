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Трамп обвинил губернатора штата Нью-Йорк в необходимости закупать нефть у России

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Соединенные Штаты вынуждены закупать нефть у России из-за политики губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо, заявил президент США Дональд Трамп, выступая с предвыборной речью в штате Нью-Гэмпшир.

По словам Трампа, в северо-восточных штатах страны самые высокие цены на нефть из-за того, что Куомо не позволяет проложить трубопровод через верхнюю часть штата Нью-Йорк.

«А вы знаете, где вы покупаете энергию? В России. К вам прибывают корабли, многие из которых – российские», ‒ заявил он.

Строительство трубопровода в штате Нью-Йорк также позволило бы создать новые рабочие места, добавил Трамп.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных