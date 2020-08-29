Трамп обвинил губернатора штата Нью-Йорк в необходимости закупать нефть у России
Соединенные Штаты вынуждены закупать нефть у России из-за политики губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо, заявил президент США Дональд Трамп, выступая с предвыборной речью в штате Нью-Гэмпшир.
По словам Трампа, в северо-восточных штатах страны самые высокие цены на нефть из-за того, что Куомо не позволяет проложить трубопровод через верхнюю часть штата Нью-Йорк.
«А вы знаете, где вы покупаете энергию? В России. К вам прибывают корабли, многие из которых – российские», ‒ заявил он.
Строительство трубопровода в штате Нью-Йорк также позволило бы создать новые рабочие места, добавил Трамп.