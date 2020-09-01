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Лидер оппозиции в Черногории назвал санкции против России ошибкой

Ведомости

Решение Черногории поддержать западные санкции в отношении России было ошибочным, заявил лидер оппозиционной коалиции «За будущее Черногории» Здравко Кривокапич, передает «РИА Новости».

«Мы малое государство и на глобальном уровне не можем иметь никакого влияния, как бы этого ни хотели», – сказал Кривокапич после завершения парламентских выборов в стране, на которых объединенная оппозиция набрала большинство голосов. По его словам, неприемлемо то, что такое малое государство стало первым, кто вводит санкции в отношении России.

Ранее он сообщил о закрытии границ Черногории для граждан России, Сербии и Боснии и Герцеговины из-за COVID-19.

Ранее в Черногории прошли парламентские выборы, по итогам обработки 92,99% правящая партия набрала 30 из 81 места в парламенте, а оппозиция получила 41 место, необходимое для формирование правительства. После этого в российском Совфеде высказали мнение, что Черногория может сменить политический курс и отказаться от антироссийской риторики правящей демократической партии социалистов.

Ранее по теме: В Совфеде заявили о возможной смене политического курса Черногории

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных