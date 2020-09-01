Лидер оппозиции в Черногории назвал санкции против России ошибкой

«Мы малое государство и на глобальном уровне не можем иметь никакого влияния, как бы этого ни хотели», – сказал Кривокапич после завершения парламентских выборов в стране, на которых объединенная оппозиция набрала большинство голосов. По его словам, неприемлемо то, что такое малое государство стало первым, кто вводит санкции в отношении России.