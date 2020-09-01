Лидер оппозиции в Черногории назвал санкции против России ошибкой
Решение Черногории поддержать западные санкции в отношении России было ошибочным, заявил лидер оппозиционной коалиции «За будущее Черногории» Здравко Кривокапич, передает «РИА Новости».
«Мы малое государство и на глобальном уровне не можем иметь никакого влияния, как бы этого ни хотели», – сказал Кривокапич после завершения парламентских выборов в стране, на которых объединенная оппозиция набрала большинство голосов. По его словам, неприемлемо то, что такое малое государство стало первым, кто вводит санкции в отношении России.
Ранее он сообщил о закрытии границ Черногории для граждан России, Сербии и Боснии и Герцеговины из-за COVID-19.
Ранее в Черногории прошли парламентские выборы, по итогам обработки 92,99% правящая партия набрала 30 из 81 места в парламенте, а оппозиция получила 41 место, необходимое для формирование правительства. После этого в российском Совфеде высказали мнение, что Черногория может сменить политический курс и отказаться от антироссийской риторики правящей демократической партии социалистов.