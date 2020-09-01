Лукашенко заявил об Отечестве от Бреста до Владивостока
Президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя продолжение сотрудничества с Россией, заявил, что вместе с президентом России Владимиром Путиным намерен сохранить общее Отечество – от Бреста до Владивостока, передает «БелТа».
«Мы с президентом России уже сделали эти выводы. И чтобы там ни говорили у вас, что бы ни вякали на площадях у нас, мы сохраним наше общее Отечество. Наше общее Отечество, где живут два народа от одного корня. Это Отечество от Бреста до Владивостока», – сказал Лукашенко в послании к белорусскому народу и парламенту.
Путин и Лукашенко провели телефонный разговор 30 августа. Как сообщала пресс-служба Кремля, главы государств договорились провести встречу в Москве «в ближайшие недели». В ходе разговора был «подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее укрепление российско-белорусского союзничества и расширение взаимовыгодного сотрудничества», говорилось в сообщении. Ранее Путин заявил, что Кремль признает легитимность прошедших в Белоруссии президентских выборов.
9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. По данным ЦИК, Лукашенко на них набрал 80,08% голосов. Кандидат от оппозиции Светлана Тихановская набрала 10,09% голосов избирателей. После этого в стране начались акции протеста.