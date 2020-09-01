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Лукашенко заявил об Отечестве от Бреста до Владивостока

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя продолжение сотрудничества с Россией, заявил, что вместе с президентом России Владимиром Путиным намерен сохранить общее Отечество – от Бреста до Владивостока, передает «БелТа».

«Мы с президентом России уже сделали эти выводы. И чтобы там ни говорили у вас, что бы ни вякали на площадях у нас, мы сохраним наше общее Отечество. Наше общее Отечество, где живут два народа от одного корня. Это Отечество от Бреста до Владивостока», – сказал Лукашенко в послании к белорусскому народу и парламенту.

Путин и Лукашенко провели телефонный разговор 30 августа. Как сообщала пресс-служба Кремля, главы государств договорились провести встречу в Москве «в ближайшие недели». В ходе разговора был «подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее укрепление российско-белорусского союзничества и расширение взаимовыгодного сотрудничества», говорилось в сообщении. Ранее Путин заявил, что Кремль признает легитимность прошедших в Белоруссии президентских выборов.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. По данным ЦИК, Лукашенко на них набрал 80,08% голосов. Кандидат от оппозиции Светлана Тихановская набрала 10,09% голосов избирателей. После этого в стране начались акции протеста.

Ранее по теме: Лукашенко исключил вероятность гражданской войны в Белоруссии

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных