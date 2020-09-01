Лукашенко заявил об Отечестве от Бреста до Владивостока

«Мы с президентом России уже сделали эти выводы. И чтобы там ни говорили у вас, что бы ни вякали на площадях у нас, мы сохраним наше общее Отечество. Наше общее Отечество, где живут два народа от одного корня. Это Отечество от Бреста до Владивостока», – сказал Лукашенко в послании к белорусскому народу и парламенту.