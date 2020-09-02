Песков прокомментировал информацию о будущей локализации нового Госсовета

Денем ранее депутат Госдумы Павел Крашенинников заявил, что Госсовет разместится в Москве, комментируя информацию о возможной локализации этого органа власти в Санкт-Петербурге. По словам депутата, нахождение в столице не будет мешать Госсовету проводить выездные заседания в других местах страны. Кроме того, в конце августа он заявил, что варианты нового состава этого органа обсуждаются российскими властями. В Кремле эту информацию подтвердили, подчеркнув, что окончательное решение зависит от президента.