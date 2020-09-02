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Песков прокомментировал информацию о будущей локализации нового Госсовета

Ведомости

Окончательного решения о том, где территориально разместится новый Госсовет, еще не принято, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Подождите, пока еще ничего не отфиксировано, поэтому такие рассуждения, наверное, давать преждевременно. Давайте не забегать вперед в этом плане», – сказал Песков. Он добавил, что «пока нет каких-то финализированных решений на этот счет».

Песков предположил, что дискуссия о новом Госсовете наверняка уже началась в экспертной среде, однако начала публичного обсуждения этой темы Кремль ожидает после открытия новой сессии парламента. Он добавил, что президент Владимир Путин открыто выскажется о новом Госсовете с началом осенней сессии парламента. «Как минимум сначала начнется работа в Госдуме. Президент своевременно выскажет свою точку зрения», – сказал Песков.

Денем ранее депутат Госдумы Павел Крашенинников заявил, что Госсовет разместится в Москве, комментируя информацию о возможной локализации этого органа власти в Санкт-Петербурге. По словам депутата, нахождение в столице не будет мешать Госсовету проводить выездные заседания в других местах страны. Кроме того, в конце августа он заявил, что варианты нового состава этого органа обсуждаются российскими властями. В Кремле эту информацию подтвердили, подчеркнув, что окончательное решение зависит от президента.

Сейчас, согласно информации на сайте Кремля, председателем Госсовета является президент России Владимир Путин. В него входят председатели верхней и нижней палаты парламента – Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, полномочные представители президента в федеральных округах, лидеры думских фракций, а также губернаторы регионов и главы республик.

Ранее по теме: Кремль заявил об обсуждении состава нового Госсовета

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных