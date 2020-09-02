Песков прокомментировал информацию о будущей локализации нового Госсовета
Окончательного решения о том, где территориально разместится новый Госсовет, еще не принято, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Подождите, пока еще ничего не отфиксировано, поэтому такие рассуждения, наверное, давать преждевременно. Давайте не забегать вперед в этом плане», – сказал Песков. Он добавил, что «пока нет каких-то финализированных решений на этот счет».
Песков предположил, что дискуссия о новом Госсовете наверняка уже началась в экспертной среде, однако начала публичного обсуждения этой темы Кремль ожидает после открытия новой сессии парламента. Он добавил, что президент Владимир Путин открыто выскажется о новом Госсовете с началом осенней сессии парламента. «Как минимум сначала начнется работа в Госдуме. Президент своевременно выскажет свою точку зрения», – сказал Песков.
Денем ранее депутат Госдумы Павел Крашенинников заявил, что Госсовет разместится в Москве, комментируя информацию о возможной локализации этого органа власти в Санкт-Петербурге. По словам депутата, нахождение в столице не будет мешать Госсовету проводить выездные заседания в других местах страны. Кроме того, в конце августа он заявил, что варианты нового состава этого органа обсуждаются российскими властями. В Кремле эту информацию подтвердили, подчеркнув, что окончательное решение зависит от президента.
Сейчас, согласно информации на сайте Кремля, председателем Госсовета является президент России Владимир Путин. В него входят председатели верхней и нижней палаты парламента – Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, полномочные представители президента в федеральных округах, лидеры думских фракций, а также губернаторы регионов и главы республик.