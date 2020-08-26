Кремль заявил об обсуждении состава нового Госсовета
Варианты, связанные с созданием нового Госсовета, обсуждаются. Итог во многом будет зависеть от решения президента России Владимира Путина. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Различные модальности, связанные с созданием нового Госсовета, обсуждаются, во многом будут зависеть от решений главы государства», – сказал Песков, отвечая на вопрос, согласны ли в Кремле с предложениями о составе будущего Госсовета.
Ранее глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников заявил, что сейчас обсуждается вопрос расширения состава Госсовета. В него могут включить генпрокурора и председателя Счетной палаты, передает «РИА Новости». «Наверно, я думаю, он (Госсовет. – Прим. ред.) будет немножко пошире. Как будет, это пока все в проектной стадии. Губернаторы – да, наверное, председатель правительства, наверное, представители Федерального собрания обеих палат. Обсуждается генеральный прокурор, председатель Счетной палаты», – сказал парламентарий. Он отметил, что такой законопроект сейчас находится в стадии обсуждения.
«Важно, чтобы он с другими актами был в системе, потому что готовится закон о правительстве, понятно, что нужно будет готовить закон, связанный с организацией местного самоуправления, региональной власти. Поэтому его нужно будет делать в системе, и только тогда он будет эффективен. А сам по себе, наверное, он может быть, но лучше, чтобы он работал в системе. Такая работа ведется, мы надеемся, что в осеннюю сессию это будет», – сказал он.
Согласно информации на сайте Кремля, председателем Госсовета является президент России Владимир Путин. В него входят председатели верхней и нижней палаты парламента – Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, полномочные представители президента в федеральных округах, лидеры думских фракций, а также губернаторы регионов и главы республик.