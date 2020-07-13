Крашенинников поставил Госсовет во главу публичной власти в России
Госсовет как новый конституционный орган должен будет обеспечить работу единой системы публичной власти в России. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников в интервью ТАСС.
По его словам, деятельность Госсовета не должна пересекаться при этом с работой Совета Федерации и правительства. «Я думаю, работу надо выстраивать так, чтобы Госсовет мог быть генератором идей, чтобы они рассматривали конкретные вопросы», — сказал он, добавив, что представление о Госсовете уже есть, но «текста нет». «Это будет новый конституционный орган с новым статусом», — описал задачу законодателей депутат.
Крашенинников отметил, что наработки о Госсовете предусматривают, что он «будет включать в себя в том числе губернаторов, представителей правительства, может быть, представителей администрации президента». Сопредседатель рабочей группы по подготовке изменений в основной закон страны добавил, что Госсовет будет формироваться президентом, «это компетенция гаранта конституции». «Здесь возможны разные ситуации, но это будет президентская структура», — сказал он.
Новая роль Госсовета предписана в поправках к Конституции, которые вступили в силу 4 июля по итогам общероссийского голосования. Президент Владимир Путин инициировал изменение Основного закона 15 января в ходе послания Федеральному собранию. 11 марта президентский законопроект приняли в Госдуме и Совете Федерации. Затем документ поддержали все региональные парламенты России, а Конституционный суд подтвердил соответствие предлагаемых поправок неизменяемым главам Конституции. Созданная президентом Владимиром Путиным рабочая группа по подготовке поправок к Конституции продолжит существование и после вступления поправок в силу, сейчас она занимается по поручению Путина нормотворческой деятельностью. После обновления Конституции требуют изменения около 100 федеральных и конституционных законов, сообщал 5 июля сопредседатель группы, депутат Госдумы Павел Крашенинников.