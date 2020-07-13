Крашенинников поставил Госсовет во главу публичной власти в России

По его словам, деятельность Госсовета не должна пересекаться при этом с работой Совета Федерации и правительства. «Я думаю, работу надо выстраивать так, чтобы Госсовет мог быть генератором идей, чтобы они рассматривали конкретные вопросы», — сказал он, добавив, что представление о Госсовете уже есть, но «текста нет». «Это будет новый конституционный орган с новым статусом», — описал задачу законодателей депутат.