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Крашенинников поставил Госсовет во главу публичной власти в России

Ведомости

Госсовет как новый конституционный орган должен будет обеспечить работу единой системы публичной власти в России. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников в интервью ТАСС.

По его словам, деятельность Госсовета не должна пересекаться при этом с работой Совета Федерации и правительства. «Я думаю, работу надо выстраивать так, чтобы Госсовет мог быть генератором идей, чтобы они рассматривали конкретные вопросы», — сказал он, добавив, что представление о Госсовете уже есть, но «текста нет». «Это будет новый конституционный орган с новым статусом», — описал задачу законодателей депутат.

Крашенинников отметил, что наработки о Госсовете предусматривают, что он «будет включать в себя в том числе губернаторов, представителей правительства, может быть, представителей администрации президента». Сопредседатель рабочей группы по подготовке изменений в основной закон страны добавил, что Госсовет будет формироваться президентом, «это компетенция гаранта конституции». «Здесь возможны разные ситуации, но это будет президентская структура», — сказал он.

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Новая роль Госсовета предписана в поправках к Конституции, которые вступили в силу 4 июля по итогам общероссийского голосования. Президент Владимир Путин инициировал изменение Основного закона 15 января в ходе послания Федеральному собранию. 11 марта президентский законопроект приняли в Госдуме и Совете Федерации. Затем документ поддержали все региональные парламенты России, а Конституционный суд подтвердил соответствие предлагаемых поправок неизменяемым главам Конституции. Созданная президентом Владимиром Путиным рабочая группа по подготовке поправок к Конституции продолжит существование и после вступления поправок в силу, сейчас она занимается по поручению Путина нормотворческой деятельностью. После обновления Конституции требуют изменения около 100 федеральных и конституционных законов, сообщал 5 июля сопредседатель группы, депутат Госдумы Павел Крашенинников.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных