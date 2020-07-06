Президент нашел новую работу соавторам обновленной Конституции

Президент нашел новую работу соавторам обновленной КонституцииРабочая группа по подготовке поправок займется реформой всего законодательства
Созданная президентом Владимиром Путиным рабочая группа по подготовке поправок к Конституции продолжит существование и после вступления поправок в силу. Ее участники продемонстрировали «высокий профессиональный и интеллектуальный уровень», отметил президент во время встречи с группой 3 июля, вскоре после публикации указа о вступлении в силу обновленной Конституции с 4 июля. Путин предложил группе продолжить нормотворческую деятельность. После обновления Конституции требуют изменения около 100 федеральных и конституционных законов, сообщил сопредседатель группы, депутат Госдумы Павел Крашенинников. Кроме того, должно быть изменено не менее 650 региональных уставов и законов, а также около 150 постановлений правительства России, добавила другой сопредседатель группы – Талия Хабриева. Часть необходимых законопроектов уже готова и вскоре будет внесена в Госдуму, пообещал третий сопредседатель – сенатор Андрей Клишас.
Сохранить группу для связи с обществом во время приведения законодательства в соответствие с обновленной Конституцией Путину предложили ее сопредседатели. Группа могла бы сохранить статус «канала взаимодействия широкой общественности с субъектами законодательной инициативы», пояснила Хабриева: «Это могло бы дать возможность из первых рук получать объективную информацию, чтобы материализация конституционных новелл не носила формальный характер». «В центре обновленного законодательства будет человек и социально ориентированная политика – на это нас ориентировали граждане», – заявил Клишас. Примером такого подхода, по его мнению, стало и длившееся неделю и освобожденное от ряда требований избирательного законодательства голосование по поправкам: люди почувствовали, что об их удобстве и безопасности позаботились, и пришли на участки. Изменения в избирательное законодательство будут предложены после обсуждения с Центризбиркомом, регионами и наблюдателями, добавил он. Предстоит развить и заложенные в поправках идеи о единой системе публичной власти, в которую будет включен и загадочный пока Госсовет, о котором в Конституции почти ничего не сказано, следует из слов Крашенинникова. Путин на встрече не стал говорить о будущем Госсовета, пообещав высказаться позже.