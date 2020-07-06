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Президент нашел новую работу соавторам обновленной Конституции

Рабочая группа по подготовке поправок займется реформой всего законодательства
Светлана Бочарова Елена Мухаметшина
Владимир Путин разглядел в рабочей группе по поправкам к Конституции потенциал для участия в изменении любых законов /TASS

Созданная президентом Владимиром Путиным рабочая группа по подготовке поправок к Конституции продолжит существование и после вступления поправок в силу. Ее участники продемонстрировали «высокий профессиональный и интеллектуальный уровень», отметил президент во время встречи с группой 3 июля, вскоре после публикации указа о вступлении в силу обновленной Конституции с 4 июля. Путин предложил группе продолжить нормотворческую деятельность. После обновления Конституции требуют изменения около 100 федеральных и конституционных законов, сообщил сопредседатель группы, депутат Госдумы Павел Крашенинников. Кроме того, должно быть изменено не менее 650 региональных уставов и законов, а также около 150 постановлений правительства России, добавила другой сопредседатель группы – Талия Хабриева. Часть необходимых законопроектов уже готова и вскоре будет внесена в Госдуму, пообещал третий сопредседатель – сенатор Андрей Клишас.

Сохранить группу для связи с обществом во время приведения законодательства в соответствие с обновленной Конституцией Путину предложили ее сопредседатели. Группа могла бы сохранить статус «канала взаимодействия широкой общественности с субъектами законодательной инициативы», пояснила Хабриева: «Это могло бы дать возможность из первых рук получать объективную информацию, чтобы материализация конституционных новелл не носила формальный характер». «В центре обновленного законодательства будет человек и социально ориентированная политика – на это нас ориентировали граждане», – заявил Клишас. Примером такого подхода, по его мнению, стало и длившееся неделю и освобожденное от ряда требований избирательного законодательства голосование по поправкам: люди почувствовали, что об их удобстве и безопасности позаботились, и пришли на участки. Изменения в избирательное законодательство будут предложены после обсуждения с Центризбиркомом, регионами и наблюдателями, добавил он. Предстоит развить и заложенные в поправках идеи о единой системе публичной власти, в которую будет включен и загадочный пока Госсовет, о котором в Конституции почти ничего не сказано, следует из слов Крашенинникова. Путин на встрече не стал говорить о будущем Госсовета, пообещав высказаться позже.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных