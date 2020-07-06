Президент нашел новую работу соавторам обновленной Конституции

Сохранить группу для связи с обществом во время приведения законодательства в соответствие с обновленной Конституцией Путину предложили ее сопредседатели. Группа могла бы сохранить статус «канала взаимодействия широкой общественности с субъектами законодательной инициативы», пояснила Хабриева: «Это могло бы дать возможность из первых рук получать объективную информацию, чтобы материализация конституционных новелл не носила формальный характер». «В центре обновленного законодательства будет человек и социально ориентированная политика – на это нас ориентировали граждане», – заявил Клишас. Примером такого подхода, по его мнению, стало и длившееся неделю и освобожденное от ряда требований избирательного законодательства голосование по поправкам: люди почувствовали, что об их удобстве и безопасности позаботились, и пришли на участки. Изменения в избирательное законодательство будут предложены после обсуждения с Центризбиркомом, регионами и наблюдателями, добавил он. Предстоит развить и заложенные в поправках идеи о единой системе публичной власти, в которую будет включен и загадочный пока Госсовет, о котором в Конституции почти ничего не сказано, следует из слов Крашенинникова. Путин на встрече не стал говорить о будущем Госсовета, пообещав высказаться позже.