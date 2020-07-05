Путин рассказал о «мине замедленного действия» в Конституции СССР

Путин рассказал о «мине замедленного действия» в Конституции СССРПрезидент убежден, что принятые поправки в Основной закон помогут избежать ошибок прошлого
Президент России Владимир Путин в интервью «России 1» заявил, что Конституция СССР содержала в себе «мину замедленного действия» ‒ право выхода республик из состава Союза.
По словам президента, этот «ленинский тезис» был закреплен в Основном законе при образовании Советского Союза. При этом Сталин придерживался другой позиции и говорил «о необходимости автономизации национальных объединений, на их вхождении в состав РСФСР на правах автономии», отметил Путин. В результате республика могла выйти из состава СССР не «с чем пришла», а «утащив» с собой «подарки от русского народа», так как в Основном законе не был прописана процедура выхода из состава Союза.
Именно для того, чтобы избежать подобных ошибок, и необходимо было внести поправки в Конституцию, считает президент. Принятые поправки, по его словам, «будут укреплять государственность и создавать условия для поступательного развития нашей страны на десятилетия вперед».
Путин инициировал изменение Основного закона 15 января в ходе послания Федеральному собранию. Одна из поправок дает право действующему президенту избраться в пятый раз и остаться у власти до 2036 г. После подсчета 100% бюллетеней за поправки к Конституции проголосовали 77,92% россиян, высказались против 21,27%. Явка составила 67,97%.
Единственным регионом, который оказался против поправок, стал Ненецкий автономный округ, где большинство проголосовавших выступили против: 55,25%. За поправки здесь проголосовали 43,78% пришедших на избирательные участки.
После подписания указа о внесении правок Путин заявил, что изменение происходит, «без всякого преувеличения, по воле народа». В Кремле назвали результаты голосования «триумфальным референдумом о доверии Путину».