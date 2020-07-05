Путин рассказал о «мине замедленного действия» в Конституции СССР

По словам президента, этот «ленинский тезис» был закреплен в Основном законе при образовании Советского Союза. При этом Сталин придерживался другой позиции и говорил «о необходимости автономизации национальных объединений, на их вхождении в состав РСФСР на правах автономии», отметил Путин. В результате республика могла выйти из состава СССР не «с чем пришла», а «утащив» с собой «подарки от русского народа», так как в Основном законе не был прописана процедура выхода из состава Союза.