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Путин рассказал о «мине замедленного действия» в Конституции СССР

Президент убежден, что принятые поправки в Основной закон помогут избежать ошибок прошлого
Артем Гирш
Евгений Разумный / Ведомости

Президент России Владимир Путин в интервью «России 1» заявил, что Конституция СССР содержала в себе «мину замедленного действия» ‒ право выхода республик из состава Союза.

По словам президента, этот «ленинский тезис» был закреплен в Основном законе при образовании Советского Союза. При этом Сталин придерживался другой позиции и говорил «о необходимости автономизации национальных объединений, на их вхождении в состав РСФСР на правах автономии», отметил Путин. В результате республика могла выйти из состава СССР не «с чем пришла», а «утащив» с собой «подарки от русского народа», так как в Основном законе не был прописана процедура выхода из состава Союза.

Именно для того, чтобы избежать подобных ошибок, и необходимо было внести поправки в Конституцию, считает президент. Принятые поправки, по его словам, «будут укреплять государственность и создавать условия для поступательного развития нашей страны на десятилетия вперед».

Ранее по теме: Путин подписал указ о внесении поправок в Конституцию

Путин инициировал изменение Основного закона 15 января в ходе послания Федеральному собранию. Одна из поправок дает право действующему президенту избраться в пятый раз и остаться у власти до 2036 г. После подсчета 100% бюллетеней за поправки к Конституции проголосовали 77,92% россиян, высказались против 21,27%. Явка составила 67,97%.

Единственным регионом, который оказался против поправок, стал Ненецкий автономный округ, где большинство проголосовавших выступили против: 55,25%. За поправки здесь проголосовали 43,78% пришедших на избирательные участки.

После подписания указа о внесении правок Путин заявил, что изменение происходит, «без всякого преувеличения, по воле народа». В Кремле назвали результаты голосования «триумфальным референдумом о доверии Путину».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных