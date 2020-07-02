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Кремль назвал итоги голосования «триумфальным референдумом о доверии Путину»

Ведомости

В Кремле «считают триумфом» результаты общероссийского голосования по поправкам к Конституции, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Состоялся триумфальный референдум о доверии президенту Путину», – пояснил он.

Легко было спрогнозировать высокий уровень интереса к поправкам, добавил он. «Но такую высочайшую явку и такой высочайший уровень поддержки было спрогнозировать очень сложно», – отметил Песков.

Ранее Центризбирком сообщил, что после подсчета 100% бюллетеней голоса распределились следующим образом: за поправки к Конституции проголосовали 77,92% россиян, высказались против 21,27%. Явка составила 67,97%, сообщила в четверг председатель ЦИК Элла Памфилова.

Ранее по теме: Конституция-2020 обошла Конституцию-1993 по явке и числу голосов «за»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных