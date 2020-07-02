Кремль назвал итоги голосования «триумфальным референдумом о доверии Путину»
В Кремле «считают триумфом» результаты общероссийского голосования по поправкам к Конституции, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Состоялся триумфальный референдум о доверии президенту Путину», – пояснил он.
Легко было спрогнозировать высокий уровень интереса к поправкам, добавил он. «Но такую высочайшую явку и такой высочайший уровень поддержки было спрогнозировать очень сложно», – отметил Песков.
Ранее Центризбирком сообщил, что после подсчета 100% бюллетеней голоса распределились следующим образом: за поправки к Конституции проголосовали 77,92% россиян, высказались против 21,27%. Явка составила 67,97%, сообщила в четверг председатель ЦИК Элла Памфилова.