Конституция-2020 обошла Конституцию-1993 по явке и числу голосов «за»

Вряд ли власти действительно ориентировались на голосование 1993 г., нужно было просто подстелить соломку – как представить победу и с чем сравнить, считает политолог Александр Кынев. По его мнению, главным итогом плебисцита будут результаты в больших городах: «Даже если в целом будет 30% голосов против, то это поражение, учитывая машину фальсификаций и отсутствие наблюдения. По городам ситуация будет 60 на 40, а где-то, может, и 50 на 50. Получается, что в городах голоса получили за счет подконтрольных категорий, а независимый молодой электорат проголосовал против, т. е. там у режима не осталось искренних сторонников, а осталась мобилизация за счет принуждения». На выборах в Госдуму-2011 объем фальсификаций оценивался в 15–20%, сейчас ситуация хуже, поскольку не было контроля, рассуждает Кынев: «Растянутое на несколько дней голосование позволяет фальсификации (невозможно наблюдать и следить за сохранностью документов) и дает возможности для административной мобилизации». Часть общества это голосование как победу власти не воспримет, сама власть тоже понимает, что это не победа, а ее фабрикация, полагает эксперт. Он также обратил внимание на то, как голосовали координаторы штабов Алексея Навального, который призывал не участвовать в плебисците: «Многие координаторы проголосовали против. Политическая ошибка Навального в том, что он оказался в диссонансе с наиболее активными россиянами, в том числе и теми, кто его поддерживает. Это для политика опасная штука. Он должен выражать интересы тех, кто за него голосует, а здесь мнение ядра его сторонников и его самого оказалось разным. Если по Москве будет результат 50 на 50, то это будет поражение Навального, потому что лишние проценты явки, которые могли быть получены, будут на его совести». В целом же центр оказался заложником выбранной стратегии, ему ничто не мешало принять основные поправки по обычной процедуре и без плебисцита, резюмирует Кынев: «Решив все это устроить, власти сами загнали себя в ловушку: создали юридически спорную конструкцию, которую потом понадобилось закрепить за счет видимости общественной поддержки».