Как прошел основной день голосования по поправкам в Конституцию

Памфилова обратила внимание, что закон об общероссийском голосовании не подразумевает запрета на разглашение информации в день голосования, как это делает закон «Об основных гарантиях избирательных прав…». «Поскольку это не запрещено, каждый, кто обладает этой информацией – наблюдатели, члены комиссий, – будет ее выдавать и интерпретировать как он это понимает», – сказала она. Председатель ЦИК отметила, что комиссия не хотела этого делать, но «раз это неизбежно», лучше, чтобы информация поступала из первых рук.