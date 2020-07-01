Как прошел основной день голосования по поправкам в Конституцию

Как прошел основной день голосования по поправкам в КонституциюК закрытию участков в европейской части России ЦИК обработал 25% протоколов
73,24% участников голосования по поправкам в Конституцию проголосовали за их внесение, 25,8% – против, сообщил ЦИК в 20.53 мск. Данные были представлены на табло информационного центра ЦИК по итогам внесения 25% протоколов территориальных комиссий. Явка по России на 20.00 мск составила 64,99%. Последними на территории России закрылись участки в Калининграде.
ЦИК впервые в своей практике начал сообщать предварительные результаты до закрытия участков. Первые сведения были опубликованы в 15.00 мск, когда было обработано только 0,77% от общего числа протоколов. Председатель ЦИК Элла Памфилова объяснила решение публиковать результаты голосования до подведения итогов тем, что отсутствие формального запрета на публикацию таких данных привело бы к появлению многочисленных интерпретаций.
Памфилова обратила внимание, что закон об общероссийском голосовании не подразумевает запрета на разглашение информации в день голосования, как это делает закон «Об основных гарантиях избирательных прав…». «Поскольку это не запрещено, каждый, кто обладает этой информацией – наблюдатели, члены комиссий, – будет ее выдавать и интерпретировать как он это понимает», – сказала она. Председатель ЦИК отметила, что комиссия не хотела этого делать, но «раз это неизбежно», лучше, чтобы информация поступала из первых рук.
Акции протеста
1 июля активисты вышли на Красную площадь и выложили своими телами цифру «2036» – поправки позволяют действующему президенту Владимиру Путину потенциально сохранить свой пост до 2036 г. В числе участников, по сообщению телеканала «Дождь», – муниципальные депутаты Басманного района Москвы Люся Штейн и Виктор Котов, участники движения Pussy Riot Александр Софеев, Ника Никульшина, активисты Мария Безверхая, Гоша Кожевников, Лиза Самойлова и Мария Тимофеева. Активистов задержала полиция, позднее их отпустили без составления протокола.
Около 17.30 мск активисты, выступающие против поправок, начали собираться на Пушкинской площади в Москве. Там проходят одиночные пикеты, люди скандируют: «Раз, два, три – Путин уходи» и «Лучшая поправка – Путина отставка». Полиция пока не вмешивается в происходящее, девушка в форме даже раздавала маски участникам акции и прохожим. Однако неподалеку припарковано несколько автозаков и машин полиции.
В Санкт-Петербурге протестующие пытались встать в одиночные пикеты на Дворцовой площади, но их практически сразу начали задерживать.
История поправок
Голосование по поправкам в Конституцию проходит с 25 июня, 1 июля – основной и завершающий день голосования. Поправки были анонсированы президентом Владимиром Путиным 15 января во время послания к Федеральному собранию. Ко второму чтению в Госдуме в проект поправок вошли положения о запрете призывов к отчуждению территорий России, расширении полномочий парламента, закреплении брака как союза мужчины и женщины и другие нововведения.
Ключевое положение поправок было внесено депутатом Госдумы Валентиной Терешковой. Поправка Терешковой позволит Путину вновь баллотироваться на пост президента. Документ о поправках и голосовании поддержали все региональные парламенты России, Конституционный суд подтвердил их соответствие неизменяемым главам Конституции. В июне Путин впервые публично допустил возможность повторно избраться в президенты в случае изменения Основного закона.