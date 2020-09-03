Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Политика

В США пригрозили России ухудшением отношений из-за Белоруссии

Ведомости

Отношения между США и Россией могут ухудшиться еще сильнее, если Москва предпримет попытку «открытого силового вмешательства» в ситуацию в Белоруссии, заявил заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джордж Кент в ходе видеоконференции, передает ТАСС.

«Мы четко заявили о том, какими будут последствия открытого силового вмешательства. Если они думают, что отношения с нами, американо-российские отношения, последние четыре года были тяжелыми, то они могут стать еще хуже», – сказал Кент.

Он добавил, что США в ходе переговоров с Россией настаивали на том, что ОБСЕ должна стать посредником между оппозицией и белорусскими властями, потому что «ее структура идеально подходит для решения некоторых проблем в Белоруссии». Кент также отметил, что США продолжат переговоры с Россией и европейскими союзниками касательно ситуации в Белоруссии.

Накануне представитель Совета национальной безопасности США Джон Уллиот заявил, что США будут работать с международным сообществом, чтобы привлечь к ответственности причастных к госпитализации основателя ФБК Алексея Навального и ограничить финансирование их деятельности.

Также накануне министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой белорусского МИДа Владимиром Макеем заявил, что около 200 экстремистов прошли подготовку на Украине для дестабилизации ситуации в Белоруссии.

Ранее по теме: Лавров рассказал об украинских экстремистах в Белоруссии

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных