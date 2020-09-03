В США пригрозили России ухудшением отношений из-за Белоруссии
Отношения между США и Россией могут ухудшиться еще сильнее, если Москва предпримет попытку «открытого силового вмешательства» в ситуацию в Белоруссии, заявил заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джордж Кент в ходе видеоконференции, передает ТАСС.
«Мы четко заявили о том, какими будут последствия открытого силового вмешательства. Если они думают, что отношения с нами, американо-российские отношения, последние четыре года были тяжелыми, то они могут стать еще хуже», – сказал Кент.
Он добавил, что США в ходе переговоров с Россией настаивали на том, что ОБСЕ должна стать посредником между оппозицией и белорусскими властями, потому что «ее структура идеально подходит для решения некоторых проблем в Белоруссии». Кент также отметил, что США продолжат переговоры с Россией и европейскими союзниками касательно ситуации в Белоруссии.
Накануне представитель Совета национальной безопасности США Джон Уллиот заявил, что США будут работать с международным сообществом, чтобы привлечь к ответственности причастных к госпитализации основателя ФБК Алексея Навального и ограничить финансирование их деятельности.
Также накануне министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой белорусского МИДа Владимиром Макеем заявил, что около 200 экстремистов прошли подготовку на Украине для дестабилизации ситуации в Белоруссии.