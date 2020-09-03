В США пригрозили России ухудшением отношений из-за Белоруссии

Он добавил, что США в ходе переговоров с Россией настаивали на том, что ОБСЕ должна стать посредником между оппозицией и белорусскими властями, потому что «ее структура идеально подходит для решения некоторых проблем в Белоруссии». Кент также отметил, что США продолжат переговоры с Россией и европейскими союзниками касательно ситуации в Белоруссии.