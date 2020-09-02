Лавров рассказал об украинских экстремистах в Белоруссии

«Мы знаем доподлинно те вещи, которые не попадают на страницы газет о тех людях, к которым корреспонденты наших изданий и других СМИ не имеют доступа, но которые очень заинтересованы, чтобы эти мирные протесты сорвались в конфронтационную спираль. Есть подтвержденные сведения о том, что подобная деятельность ведется с территории Украины», – сказал Лавров.