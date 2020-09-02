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Лавров рассказал об украинских экстремистах в Белоруссии

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Около 200 экстремистов прошли подготовку на Украине для дестабилизации ситуации в Белоруссии, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой белорусского МИДа Владимиром Макеем.

«Мы знаем доподлинно те вещи, которые не попадают на страницы газет о тех людях, к которым корреспонденты наших изданий и других СМИ не имеют доступа, но которые очень заинтересованы, чтобы эти мирные протесты сорвались в конфронтационную спираль. Есть подтвержденные сведения о том, что подобная деятельность ведется с территории Украины», – сказал Лавров.

По словам главы российского внешнеполитического ведомства, ряд украинских структур занимаются провоцированием и финансированием радикальных действий в Белоруссии.

«По нашим оценкам, порядка 200 экстремистов, натренированных на украинской территории, сейчас находятся в республике Беларусь», – отметил Лавров.

Он также подчеркнул, что позиция России заключается в том, чтобы никто не мешал белорусским гражданам договариваться между собой.

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Акции протеста в Белоруссии начались сразу после проведения 9 августа президентских выборов. На них, по официальным данным белорусского ЦИК, действующий глава республики Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, а кандидат от оппозиции Светлана Тихановская – 10,09%. Акции протеста в стране продолжаются до сих пор.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных