Лавров рассказал об украинских экстремистах в Белоруссии
Около 200 экстремистов прошли подготовку на Украине для дестабилизации ситуации в Белоруссии, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой белорусского МИДа Владимиром Макеем.
«Мы знаем доподлинно те вещи, которые не попадают на страницы газет о тех людях, к которым корреспонденты наших изданий и других СМИ не имеют доступа, но которые очень заинтересованы, чтобы эти мирные протесты сорвались в конфронтационную спираль. Есть подтвержденные сведения о том, что подобная деятельность ведется с территории Украины», – сказал Лавров.
По словам главы российского внешнеполитического ведомства, ряд украинских структур занимаются провоцированием и финансированием радикальных действий в Белоруссии.
«По нашим оценкам, порядка 200 экстремистов, натренированных на украинской территории, сейчас находятся в республике Беларусь», – отметил Лавров.
Он также подчеркнул, что позиция России заключается в том, чтобы никто не мешал белорусским гражданам договариваться между собой.
Акции протеста в Белоруссии начались сразу после проведения 9 августа президентских выборов. На них, по официальным данным белорусского ЦИК, действующий глава республики Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, а кандидат от оппозиции Светлана Тихановская – 10,09%. Акции протеста в стране продолжаются до сих пор.