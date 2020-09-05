Лукашенко назвал главную проблему властей Белоруссии
Устойчивость экономики остается главной задачей и проблемой властей Белоруссии, заявил президент республики Александр Лукашенко, передает Telegram-канал «Пул первого», близкий к пресс-службе президента.
«Всегда говорил, хочу еще раз напомнить, что главная наша задача, главная наша проблема, главная наша обеспокоенность – это экономика», – заявил он.
По словам Лукашенко, если власть не справится с этой задачей, она может не рассчитывать на идеологию, безопасность и спокойствие в республике.
В последнее время сделано многое для того, чтобы экономика нормально функционировала, добавил президент.
С 9 августа в Белоруссии проходят акции протеста, некоторые граждане вышли на улицы в знак несогласия с результатами президентских выборов, победу на которых одержал Лукашенко, в шестой раз став главой государства. Страны Евросоюза не признали результатов выборов и пригрозили Минску санкциями, государства Прибалтики уже ввели ограничения против белорусских властей.