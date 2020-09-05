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Лукашенко назвал главную проблему властей Белоруссии

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Устойчивость экономики остается главной задачей и проблемой властей Белоруссии, заявил президент республики Александр Лукашенко, передает Telegram-канал «Пул первого», близкий к пресс-службе президента.

«Всегда говорил, хочу еще раз напомнить, что главная наша задача, главная наша проблема, главная наша обеспокоенность – это экономика», – заявил он.

По словам Лукашенко, если власть не справится с этой задачей, она может не рассчитывать на идеологию, безопасность и спокойствие в республике.

В последнее время сделано многое для того, чтобы экономика нормально функционировала, добавил президент.

С 9 августа в Белоруссии проходят акции протеста, некоторые граждане вышли на улицы в знак несогласия с результатами президентских выборов, победу на которых одержал Лукашенко, в шестой раз став главой государства. Страны Евросоюза не признали результатов выборов и пригрозили Минску санкциями, государства Прибалтики уже ввели ограничения против белорусских властей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных