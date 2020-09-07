МИД Польши опроверг данные о разговоре Берлина и Варшавы о Навальном
Министерство иностранных дел Польши отрицает телефонный разговор между «Берлином и Варшавой», запись которого опубликовало белорусское телевидение. В разговоре между странами якобы обсуждалась фальсификация отравления Алексея Навального.
«Мы опровергаем белорусские сообщения о якобы имевшем место телефонном разговоре на линии Варшава – Берлин, в котором власти двух стран якобы признали, что Алексей Навальный не был отравлен», – говорится в сообщении польского МИДа, передает ТАСС.
Телеграм-канал «Пул первого», близкий к пресс-службе президента Белоруссии Александра Лукашенко, 4 сентября опубликовал запись перехваченного разговора Берлина и Варшавы о ситуации с основателем ФБК Алексеем Навальным. Ранее Лукашенко на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным назвал фальсификацией информацию об отравлении Навального.
Правительство Германии 2 сентября заявило, что специалисты бундесвера нашли в крови Навального яд из группы «Новичок». Позднее 4 сентября издание Spiegel сообщило, что следы обнаружены и на бутылке, которую Навальный взял в дорогу. Посла России в Берлине вызвали в МИД ФРГ в связи с ситуацией с Навальным. МИД России заявил об отсутствии фактуры в заявлении об отравлении. Позже Меркель заявила, что Берлин ждет официальных объяснений со стороны Москвы.
20 августа самолет с Навальным совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Основатель ФБК был доставлен в городскую больницу скорой медицинской помощи №1, где его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Позже его доставили в берлинскую клинику Charite, где он находится в реанимационном отделении, в коме.