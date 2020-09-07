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МИД Польши опроверг данные о разговоре Берлина и Варшавы о Навальном

Ведомости

Министерство иностранных дел Польши отрицает телефонный разговор между «Берлином и Варшавой», запись которого опубликовало белорусское телевидение. В разговоре между странами якобы обсуждалась фальсификация отравления Алексея Навального.

«Мы опровергаем белорусские сообщения о якобы имевшем место телефонном разговоре на линии Варшава – Берлин, в котором власти двух стран якобы признали, что Алексей Навальный не был отравлен», – говорится в сообщении польского МИДа, передает ТАСС.

Телеграм-канал «Пул первого», близкий к пресс-службе президента Белоруссии Александра Лукашенко, 4 сентября опубликовал запись перехваченного разговора Берлина и Варшавы о ситуации с основателем ФБК Алексеем Навальным. Ранее Лукашенко на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным назвал фальсификацией информацию об отравлении Навального.

Правительство Германии 2 сентября заявило, что специалисты бундесвера нашли в крови Навального яд из группы «Новичок». Позднее 4 сентября издание Spiegel сообщило, что следы обнаружены и на бутылке, которую Навальный взял в дорогу. Посла России в Берлине вызвали в МИД ФРГ в связи с ситуацией с Навальным. МИД России заявил об отсутствии фактуры в заявлении об отравлении. Позже Меркель заявила, что Берлин ждет официальных объяснений со стороны Москвы.

20 августа самолет с Навальным совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Основатель ФБК был доставлен в городскую больницу скорой медицинской помощи №1, где его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Позже его доставили в берлинскую клинику Charite, где он находится в реанимационном отделении, в коме.

Ранее по теме: Опубликована запись разговора Берлина и Варшавы по делу Навального

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных