Страны НАТО проведут морскую операцию на Крайнем Севере
Великобритания, США, Дания и Норвегия проведут совместную операцию на Крайнем Севере, чтобы продемонстрировать «приверженность поддержанию мира и свободы судоходства в регионе», говорится в сообщении Военно-морских сил Великобритании.
В ВМС рассказали, что в операции будут участвовать британские фрегаты типа 23 HMS Sutherland и RFA Tidespring совместно с эсминцем ВМС США USS Ross класса Arleigh Burke, норвежским фрегатом класса Fridtjof-Nansen HNoMS Thor Heyerdahl и датской патрульной авиацией.
В сообщении отмечается, что операция пройдет в условиях отрицательной температуры, «чтобы еще больше углубить наше понимание сложной обстановки и одновременно способствовать поддержанию мира в регионе». В ВМС Британии добавили, что новая операция основана на предыдущей операции Великобритании и США в мае этого года, в ходе которой корабль HMS Kent был развернут в Баренцево море.