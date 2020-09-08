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Страны НАТО проведут морскую операцию на Крайнем Севере

Ведомости

Великобритания, США, Дания и Норвегия проведут совместную операцию на Крайнем Севере, чтобы продемонстрировать «приверженность поддержанию мира и свободы судоходства в регионе», говорится в сообщении Военно-морских сил Великобритании.

В ВМС рассказали, что в операции будут участвовать британские фрегаты типа 23 HMS Sutherland и RFA Tidespring совместно с эсминцем ВМС США USS Ross класса Arleigh Burke, норвежским фрегатом класса Fridtjof-Nansen HNoMS Thor Heyerdahl и датской патрульной авиацией.

В сообщении отмечается, что операция пройдет в условиях отрицательной температуры, «чтобы еще больше углубить наше понимание сложной обстановки и одновременно способствовать поддержанию мира в регионе». В ВМС Британии добавили, что новая операция основана на предыдущей операции Великобритании и США в мае этого года, в ходе которой корабль HMS Kent был развернут в Баренцево море.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных