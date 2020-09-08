Страны НАТО проведут морскую операцию на Крайнем Севере

В сообщении отмечается, что операция пройдет в условиях отрицательной температуры, «чтобы еще больше углубить наше понимание сложной обстановки и одновременно способствовать поддержанию мира в регионе». В ВМС Британии добавили, что новая операция основана на предыдущей операции Великобритании и США в мае этого года, в ходе которой корабль HMS Kent был развернут в Баренцево море.