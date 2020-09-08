Тихановская потребовала освободить Колесникову
Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская потребовала немедленно освободить Марию Колесникову, а также других членов Координационного совета оппозиции и политзаключенных. Об этом сообщается в телеграм-канале пресс-службы Тихановской.
«Мария Колесникова должна быть освобождена немедленно, как и все ранее задержанные члены Координационного Совета и политзаключенные. Нельзя держать народ в заложниках. Похищая людей среди дня, Лукашенко демонстрирует свою слабость и страх», – сказано в сообщении.
Тихановская отметила, что задача Координационного совета – быть платформой для переговоров, и действующему президенту Белоруссии, Александру Лукашенко, нужно понять, что иного решения, кроме как пойти на диалог, в сложившейся ситуации нет.
7 сентября портал Tut.by со ссылкой на очевидца сообщил, что в Минске неизвестные посадили Колесникову в микроавтобус с надписью «Связь» и увезли. Ее родственники обратились в милицию, там начали поиски пропавшей. Позже официальный представитель Госпогранкомитета Белоруссии сообщил, что Колесникова была задержана. Кроме того, по его словам, на территории Украины также задержаны члены Координационного совета оппозиции Антон Родненков и Иван Кравцов. Ранее Тихановская назвала похищение Колесниковой, Родненкова и Кравцова попыткой сорвать работу Координационного совета.