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Тихановская потребовала освободить Колесникову

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Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская потребовала немедленно освободить Марию Колесникову, а также других членов Координационного совета оппозиции и политзаключенных. Об этом сообщается в телеграм-канале пресс-службы Тихановской.

«Мария Колесникова должна быть освобождена немедленно, как и все ранее задержанные члены Координационного Совета и политзаключенные. Нельзя держать народ в заложниках. Похищая людей среди дня, Лукашенко демонстрирует свою слабость и страх», – сказано в сообщении.

Тихановская отметила, что задача Координационного совета – быть платформой для переговоров, и действующему президенту Белоруссии, Александру Лукашенко, нужно понять, что иного решения, кроме как пойти на диалог, в сложившейся ситуации нет.

7 сентября портал Tut.by со ссылкой на очевидца сообщил, что в Минске неизвестные посадили Колесникову в микроавтобус с надписью «Связь» и увезли. Ее родственники обратились в милицию, там начали поиски пропавшей. Позже официальный представитель Госпогранкомитета Белоруссии сообщил, что Колесникова была задержана. Кроме того, по его словам, на территории Украины также задержаны члены Координационного совета оппозиции Антон Родненков и Иван Кравцов. Ранее Тихановская назвала похищение Колесниковой, Родненкова и Кравцова попыткой сорвать работу Координационного совета.

Ранее по теме: В Белоруссии за один день пропали три лидера протеста

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных