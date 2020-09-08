Тихановская потребовала освободить Колесникову

7 сентября портал Tut.by со ссылкой на очевидца сообщил, что в Минске неизвестные посадили Колесникову в микроавтобус с надписью «Связь» и увезли. Ее родственники обратились в милицию, там начали поиски пропавшей. Позже официальный представитель Госпогранкомитета Белоруссии сообщил, что Колесникова была задержана. Кроме того, по его словам, на территории Украины также задержаны члены Координационного совета оппозиции Антон Родненков и Иван Кравцов. Ранее Тихановская назвала похищение Колесниковой, Родненкова и Кравцова попыткой сорвать работу Координационного совета.