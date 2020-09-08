МИД России отреагировал на позицию Трампа по «Северному потоку – 2»

Президент США Дональд Трамп заявил 7 сентября, что поддерживает идею отказа от «Северного потока – 2» после инцидента с предполагаемым отравлением Навального. Он возмутился, что «Германия заключает сделку, согласно которой будет платить России миллиарды долларов, а при этом – мы должны защищать Германию как раз от России». Канцлер ФРГ Ангела Меркель в тот же день не исключила увязывания позиции Германии по проекту «Северный поток – 2» с ответом на ситуацию с Навальным. По ее словам, необходимо сформулировать общую позицию внутри ЕС по этому поводу.