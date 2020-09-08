МИД России отреагировал на позицию Трампа по «Северному потоку – 2»
Американские власти последовательно и системно борются против строительства газопровода Nord Stream 2 («Северный поток – 2»), но Европа сама должна защитить свои национальные интересы. Об этом заявил журналистам заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко 8 сентября, передает «Интерфакс» из Никосии.
«Что касается заявлений американских должностных лиц, тут новизны никакой нет, они последовательно и системно борются против "Северного потока"», – сказал замминистра, комментируя прозвучавший накануне призыв Трампа отказаться от проекта из-за ситуации вокруг основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. «В конечном счете Европа должна сама найти в себе силы заявить о своих национальных интересах, если она не хочет оказаться в вассальном положении», – добавил Грушко.
«Мы слышим все эти заявления, которые делаются. Но наша позиция хорошо известна, это коммерческий проект, он должен оставаться вне политики, поскольку укрепляет энергетическую безопасность самой Европы, создает платформу для развития экономического взаимодействия, и, конечно, мы исходим из того, что эти интересы в конечном итоге должны возобладать», – сказал Грушко журналистам.
Президент США Дональд Трамп заявил 7 сентября, что поддерживает идею отказа от «Северного потока – 2» после инцидента с предполагаемым отравлением Навального. Он возмутился, что «Германия заключает сделку, согласно которой будет платить России миллиарды долларов, а при этом – мы должны защищать Германию как раз от России». Канцлер ФРГ Ангела Меркель в тот же день не исключила увязывания позиции Германии по проекту «Северный поток – 2» с ответом на ситуацию с Навальным. По ее словам, необходимо сформулировать общую позицию внутри ЕС по этому поводу.
Навальному стало плохо 20 августа в полете из Томска в Москву. Самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Оппозиционер был госпитализирован в коме в реанимацию омской больницы. 22 августа его перевезли на лечение в Германию в берлинскую клинику Charite. 2 сентября власти ФРГ со ссылкой на лабораторию бундесвера объявили о том, что в организме Навального обнаружены следы яда из группы «Новичок». Меркель призвала российское правительство дать объяснения по ситуации с Навальным. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил готовность российской стороны к всестороннему взаимодействию с Германией по выяснению ситуации вокруг Навального.