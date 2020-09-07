Трамп высказался за остановку «Северного потока — 2» из-за Навального
Президент США Дональд Трамп заявил, что он поддерживает остановку строительства трубопровода «Северный поток — 2» из-за госпитализации основателя ФБК Алексея Навального. Об этом американский лидер заявил в ходе пресс-конференции в Белом доме, передает ТАСС.
«Конечно, я поддержал бы эту меру», — сказал Трамп, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.
Трамп добавил, что США «защищают Германию от России», в то время как немецкая сторона закупает от 60 до 70% энергоресурсов в России, и платит ей за это «миллиарды». Также американский президент выразил недовольство тем, что Германия не направляет 2% ВВП на финансирование обороны, как это предусмотрено в НАТО. По его словам, основная задача НАТО «состоит в защите Европы от России».
«Почему Германия заключает сделку, предусматривающую выплаты России миллиардов долларов, а мы обеспечиваем защиту Германии от России», — сказал Трамп
Ранее сегодня официальный представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт рассказал, что канцлер Германии Ангела Меркель не исключает возможности введения санкций в отношении «Северного потока — 2» в ответ на предполагаемое отравление Навального.
1 сентября Меркель заявила, что Германия намерена добиться завершения строительства газопровода, несмотря на давление со стороны США. Позже член правящей коалиции ХДС/ХСС, премьер Баварии Маркус Зедер заявил, что газопровод «Северный поток – 2» является коммерческим проектом, который прямо не связан с ситуацией вокруг Навального.
20 августа Навальный почувствовал себя плохо в самолете и после экстренной посадки был госпитализирован в Омске, где он впал в кому и его подключили к аппарату ИВЛ. 22 августа его доставили в берлинскую клинику «Шарите». Сегодня Навального вывели из комы.