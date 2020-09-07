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Трамп высказался за остановку «Северного потока — 2» из-за Навального

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Президент США Дональд Трамп заявил, что он поддерживает остановку строительства трубопровода «Северный поток — 2» из-за госпитализации основателя ФБК Алексея Навального. Об этом американский лидер заявил в ходе пресс-конференции в Белом доме, передает ТАСС.

«Конечно, я поддержал бы эту меру», — сказал Трамп, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

Трамп добавил, что США «защищают Германию от России», в то время как немецкая сторона закупает от 60 до 70% энергоресурсов в России, и платит ей за это «миллиарды». Также американский президент выразил недовольство тем, что Германия не направляет 2% ВВП на финансирование обороны, как это предусмотрено в НАТО. По его словам, основная задача НАТО «состоит в защите Европы от России».

«Почему Германия заключает сделку, предусматривающую выплаты России миллиардов долларов, а мы обеспечиваем защиту Германии от России», — сказал Трамп

Ранее сегодня официальный представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт рассказал, что канцлер Германии Ангела Меркель не исключает возможности введения санкций в отношении «Северного потока — 2» в ответ на предполагаемое отравление Навального.

1 сентября Меркель заявила, что Германия намерена добиться завершения строительства газопровода, несмотря на давление со стороны США. Позже член правящей коалиции ХДС/ХСС, премьер Баварии Маркус Зедер заявил, что газопровод «Северный поток – 2» является коммерческим проектом, который прямо не связан с ситуацией вокруг Навального.

20 августа Навальный почувствовал себя плохо в самолете и после экстренной посадки был госпитализирован в Омске, где он впал в кому и его подключили к аппарату ИВЛ. 22 августа его доставили в берлинскую клинику «Шарите». Сегодня Навального вывели из комы.

Ранее по теме: В Кремле оценили риски остановки строительства «Северного потока ‒ 2»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных