Трамп высказался за остановку «Северного потока — 2» из-за Навального

Трамп добавил, что США «защищают Германию от России», в то время как немецкая сторона закупает от 60 до 70% энергоресурсов в России, и платит ей за это «миллиарды». Также американский президент выразил недовольство тем, что Германия не направляет 2% ВВП на финансирование обороны, как это предусмотрено в НАТО. По его словам, основная задача НАТО «состоит в защите Европы от России».