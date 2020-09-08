Песков заявил об отсутствии политзаключенных в Белоруссии
Кремль считает, что в Белоруссии нет политзаключенных в результате противостояния властей и протестующих, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Мы не готовы признать в целом в принципе наличие политзаключенных в Белоруссии», – сказал Песков. Он пояснил, что нужно рассматривать каждый конкретный случай отдельно, а «вешать ярлыки или делать обобщения мы считаем неверным».
Ранее Песков заявил, что Кремль не обладает полной информацией по инциденту с Марией Колесниковой и другими белорусскими оппозиционерами и ждет официальных комментариев от Минска.
С 9 августа в Белоруссии проходят акции протеста, некоторые граждане вышли на улицы в знак несогласия с результатами президентских выборов, победу на которых одержал Александр Лукашенко, набрав 80,08% голосов избирателей, кандидат от оппозиции Светлана Тихановская проучила всего 10,09% голосов.