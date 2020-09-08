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Песков заявил об отсутствии политзаключенных в Белоруссии

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Кремль считает, что в Белоруссии нет политзаключенных в результате противостояния властей и протестующих, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы не готовы признать в целом в принципе наличие политзаключенных в Белоруссии», – сказал Песков. Он пояснил, что нужно рассматривать каждый конкретный случай отдельно, а «вешать ярлыки или делать обобщения мы считаем неверным».

Ранее Песков заявил, что Кремль не обладает полной информацией по инциденту с Марией Колесниковой и другими белорусскими оппозиционерами и ждет официальных комментариев от Минска.

С 9 августа в Белоруссии проходят акции протеста, некоторые граждане вышли на улицы в знак несогласия с результатами президентских выборов, победу на которых одержал Александр Лукашенко, набрав 80,08% голосов избирателей, кандидат от оппозиции Светлана Тихановская проучила всего 10,09% голосов.

Ранее по теме: Песков заявил об отсутствии контактов Москвы с белорусской оппозицией

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных