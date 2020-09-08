Песков заявил об отсутствии контактов Москвы с белорусской оппозицией

«Нет, у них это сделать не получилось, контактов у них не было. Вы знаете, что решением Конституционного суда этот самопровозглашенный орган был признан незаконным, неконституционным. Поэтому, конечно, в данном случае ни о каких контактах речи идти не может», — сказал Песков. Он напомнил, что президент России Владимир Путин говорил о том, что российские власти исходят из заявлений президента Белоруссии Александра Лукашенко.