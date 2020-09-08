Песков заявил об отсутствии контактов Москвы с белорусской оппозицией
Координационный совет белорусской оппозиции не контактировал с официальными российскими властями, поскольку этот орган признан незаконным Конституционным судом Белоруссии, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Нет, у них это сделать не получилось, контактов у них не было. Вы знаете, что решением Конституционного суда этот самопровозглашенный орган был признан незаконным, неконституционным. Поэтому, конечно, в данном случае ни о каких контактах речи идти не может», — сказал Песков. Он напомнил, что президент России Владимир Путин говорил о том, что российские власти исходят из заявлений президента Белоруссии Александра Лукашенко.
«Мы исходим из заявлений президента Белоруссии Лукашенко о том, что в ближайшее время собственно и начнётся диалог с общественностью в плане обсуждения конституционной реформы. Вот это и будет диалог, и это будет диалог с теми, кто находится в рамках правового поля», — пояснил Песков.
Ранее Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности России подготовку к визиту Лукашенко в Москву. Предполагается, что лидеры обсудят вопросы российско-белорусской интеграции. Ранее агентство «БелТА» сообщило, что премьер-министр России Михаил Мишустин по итогам переговоров 3 сентября с Лукашенко в Минске заявил о прогрессе по экономической интеграции в рамках Союзного государства.