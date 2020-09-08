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Песков заявил об отсутствии контактов Москвы с белорусской оппозицией

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Координационный совет белорусской оппозиции не контактировал с официальными российскими властями, поскольку этот орган признан незаконным Конституционным судом Белоруссии, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Нет, у них это сделать не получилось, контактов у них не было. Вы знаете, что решением Конституционного суда этот самопровозглашенный орган был признан незаконным, неконституционным. Поэтому, конечно, в данном случае ни о каких контактах речи идти не может», — сказал Песков. Он напомнил, что президент России Владимир Путин говорил о том, что российские власти исходят из заявлений президента Белоруссии Александра Лукашенко.

«Мы исходим из заявлений президента Белоруссии Лукашенко о том, что в ближайшее время собственно и начнётся диалог с общественностью в плане обсуждения конституционной реформы. Вот это и будет диалог, и это будет диалог с теми, кто находится в рамках правового поля», — пояснил Песков.

Ранее Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности России подготовку к визиту Лукашенко в Москву. Предполагается, что лидеры обсудят вопросы российско-белорусской интеграции. Ранее агентство «БелТА» сообщило, что премьер-министр России Михаил Мишустин по итогам переговоров 3 сентября с Лукашенко в Минске заявил о прогрессе по экономической интеграции в рамках Союзного государства.

Ранее по теме: Путин обсудил с Совбезом подготовку визита Лукашенко в Москву

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных