Путин обсудил с Совбезом подготовку визита Лукашенко в Москву

Песков также ответил на вопрос, поднимает ли Путин в разговорах с Лукашенко тему избиений граждан сотрудниками белорусских силовых структур в Минске. «Сейчас повестка дня переполнена другими вопросами, связанными с развитием наших двухсторонних отношений. Вы знаете, что отношения не порываются и Союзное государство функционирует в полном объеме. А это, еще раз повторяю, внутреннее дело Белоруссии, мы не намерены вмешиваться в эти внутренние дела», ‒ добавил Песков.