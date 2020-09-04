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Путин обсудил с Совбезом подготовку визита Лукашенко в Москву

Ведомости

Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности России подготовку к визиту президента Белоруссии Александра Лукашенко в Москву, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Обсуждались итоги визита председателя правительства России (Михаила Мишустина. ‒ Прим. ред.) в Минск, в том числе в контексте подготовки поездки президента Белоруссии в Москву», ‒ сказал он.

Песков также ответил на вопрос, поднимает ли Путин в разговорах с Лукашенко тему избиений граждан сотрудниками белорусских силовых структур в Минске. «Сейчас повестка дня переполнена другими вопросами, связанными с развитием наших двухсторонних отношений. Вы знаете, что отношения не порываются и Союзное государство функционирует в полном объеме. А это, еще раз повторяю, внутреннее дело Белоруссии, мы не намерены вмешиваться в эти внутренние дела», ‒ добавил Песков.

Ранее агентство «БелТА» сообщило, что Мишустин по итогам переговоров 3 сентября с Лукашенко в Минске заявил о прогрессе по экономической интеграции в рамках Союзного государства. Он подчеркнул, что сотрудничество будет происходить при уважении независимости, суверенитета и территориальной целостности Белоруссии. В ближайшие две недели вопросы российско-белорусской интеграции Лукашенко обсудит в Москве с Путиным.

Ранее по теме: Мишустин заявил о прогрессе в вопросах экономической интеграции с Белоруссией

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных