Путин обсудил с Совбезом подготовку визита Лукашенко в Москву
Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности России подготовку к визиту президента Белоруссии Александра Лукашенко в Москву, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.
«Обсуждались итоги визита председателя правительства России (Михаила Мишустина. ‒ Прим. ред.) в Минск, в том числе в контексте подготовки поездки президента Белоруссии в Москву», ‒ сказал он.
Песков также ответил на вопрос, поднимает ли Путин в разговорах с Лукашенко тему избиений граждан сотрудниками белорусских силовых структур в Минске. «Сейчас повестка дня переполнена другими вопросами, связанными с развитием наших двухсторонних отношений. Вы знаете, что отношения не порываются и Союзное государство функционирует в полном объеме. А это, еще раз повторяю, внутреннее дело Белоруссии, мы не намерены вмешиваться в эти внутренние дела», ‒ добавил Песков.
Ранее агентство «БелТА» сообщило, что Мишустин по итогам переговоров 3 сентября с Лукашенко в Минске заявил о прогрессе по экономической интеграции в рамках Союзного государства. Он подчеркнул, что сотрудничество будет происходить при уважении независимости, суверенитета и территориальной целостности Белоруссии. В ближайшие две недели вопросы российско-белорусской интеграции Лукашенко обсудит в Москве с Путиным.