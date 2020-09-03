Мишустин заявил о прогрессе в вопросах экономической интеграции с Белоруссией
В ходе переговоров по вопросам экономической интеграции в рамках Союзного государства достигнут прогресс, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин по итогам встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, передает БелТА.
Глава российского правительства подчеркнул, что Россия «полностью поддерживает» суверенитет, независимость и территориальную целостность Белоруссии. По словам Мишустина, на таких основаниях велись переговоры о снятии барьеров в торговле, а также расширении сотрудничества в культуре, спорте, здравоохранении, энергетике и промышленности. «У нас по многим вопросам прогресс, в том числе по вопросу будущего Союзного государства, которое будет основано на абсолютно независимой позиции наших государств, но с соответствующими мероприятиями экономического характера, о которых мы договаривались», — сказал Мишустин.
Ранее стало известно, что премьер-министр России Михаил Мишустин 3 сентября прибыл в Минск, где у него состоялась встреча с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Сообщалось, что белорусский президент также собирается посетить Москву в ближайшее время.
С 9 августа в Белоруссии проходят акции протеста, некоторые граждане вышли на улицы в знак несогласия с результатами президентских выборов, победу в которых одержал Лукашенко, шестой раз став главой государства. По официальным данным ЦИК, действующий президент набрал 80,08% голосов, а кандидат от оппозиции Светлана Тихановская — 10,09%. Страны Евросоюза не признали результатов выборов и пригрозили Минску санкциями, государства Прибалтики уже ввели ограничения против белорусских властей. Президент России Владимир Путин заявил, что признает результаты выборов.