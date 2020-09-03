Мишустин заявил о прогрессе в вопросах экономической интеграции с Белоруссией

Глава российского правительства подчеркнул, что Россия «полностью поддерживает» суверенитет, независимость и территориальную целостность Белоруссии. По словам Мишустина, на таких основаниях велись переговоры о снятии барьеров в торговле, а также расширении сотрудничества в культуре, спорте, здравоохранении, энергетике и промышленности. «У нас по многим вопросам прогресс, в том числе по вопросу будущего Союзного государства, которое будет основано на абсолютно независимой позиции наших государств, но с соответствующими мероприятиями экономического характера, о которых мы договаривались», — сказал Мишустин.