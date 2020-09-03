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Мишустин заявил о прогрессе в вопросах экономической интеграции с Белоруссией

Ведомости

В ходе переговоров по вопросам экономической интеграции в рамках Союзного государства достигнут прогресс, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин по итогам встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, передает БелТА.

Глава российского правительства подчеркнул, что Россия «полностью поддерживает» суверенитет, независимость и территориальную целостность Белоруссии. По словам Мишустина, на таких основаниях велись переговоры о снятии барьеров в торговле, а также расширении сотрудничества в культуре, спорте, здравоохранении, энергетике и промышленности. «У нас по многим вопросам прогресс, в том числе по вопросу будущего Союзного государства, которое будет основано на абсолютно независимой позиции наших государств, но с соответствующими мероприятиями экономического характера, о которых мы договаривались», —  сказал Мишустин.

Ранее стало известно, что премьер-министр России Михаил Мишустин 3 сентября прибыл в Минск, где у него состоялась встреча с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Сообщалось, что белорусский президент также собирается посетить Москву в ближайшее время.

С 9 августа в Белоруссии проходят акции протеста, некоторые граждане вышли на улицы в знак несогласия с результатами президентских выборов, победу в которых одержал Лукашенко, шестой раз став главой государства. По официальным данным ЦИК, действующий президент набрал 80,08% голосов, а кандидат от оппозиции Светлана Тихановская — 10,09%. Страны Евросоюза не признали результатов выборов и пригрозили Минску санкциями, государства Прибалтики уже ввели ограничения против белорусских властей. Президент России Владимир Путин заявил, что признает результаты выборов.

Ранее по теме: Лукашенко заявил о перехвате переговоров Германии и Польши о деле Навального

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных