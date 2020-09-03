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Мишустин встретился с Лукашенко в Минске

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Премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл в Минск, где встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, сообщает агентство «РИА Новости». О том, что глава российского правительства посетит республику, стало известно вчера, 2 сентября.

По информации издания, Лукашенко встретил Мишустина возле своей резиденции — Дворца Независимости. Они сделали общее фото, а затем ушли на переговоры. Ранее встречу в Москве провели главы министерств иностранных дел России и Белоруссии Сергей Лавров и Владимир Макей. Сообщалось, что президент Белоруссии также собирается посетить Москву в ближайшее время.

До этого президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели несколько телефонных разговоров, в ходе которых российский лидер выразил уверенность в недопустимости стороннего вмешательства во внутренние дела республики.

С 9 августа в Белоруссии проходят акции протеста, некоторые граждане вышли на улицы в знак несогласия с результатами президентских выборов, победу в которых одержал Лукашенко, продлив таким образом срок своего пребывания на посту президента еще на 5 лет. По официальным данным ЦИК, поддержка действующего главы государства составила 80,08% голосов, а кандидата от оппозиции Светланы Тихановской — 10,09%.

Ранее в августе Путин заявил, что Москва признает легитимность прошедших в Белоруссии президентских выборов. Он напомнил, что Минск пригласил представителей Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ (БДИПЧ ОБСЕ) принять участие в контроле над выборами, однако они не приехали.

Ранее по теме: Лукашенко провел кадровые перестановки

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных