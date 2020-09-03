Мишустин встретился с Лукашенко в Минске

С 9 августа в Белоруссии проходят акции протеста, некоторые граждане вышли на улицы в знак несогласия с результатами президентских выборов, победу в которых одержал Лукашенко, продлив таким образом срок своего пребывания на посту президента еще на 5 лет. По официальным данным ЦИК, поддержка действующего главы государства составила 80,08% голосов, а кандидата от оппозиции Светланы Тихановской — 10,09%.