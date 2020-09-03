Мишустин встретился с Лукашенко в Минске
Премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл в Минск, где встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, сообщает агентство «РИА Новости». О том, что глава российского правительства посетит республику, стало известно вчера, 2 сентября.
По информации издания, Лукашенко встретил Мишустина возле своей резиденции — Дворца Независимости. Они сделали общее фото, а затем ушли на переговоры. Ранее встречу в Москве провели главы министерств иностранных дел России и Белоруссии Сергей Лавров и Владимир Макей. Сообщалось, что президент Белоруссии также собирается посетить Москву в ближайшее время.
До этого президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели несколько телефонных разговоров, в ходе которых российский лидер выразил уверенность в недопустимости стороннего вмешательства во внутренние дела республики.
С 9 августа в Белоруссии проходят акции протеста, некоторые граждане вышли на улицы в знак несогласия с результатами президентских выборов, победу в которых одержал Лукашенко, продлив таким образом срок своего пребывания на посту президента еще на 5 лет. По официальным данным ЦИК, поддержка действующего главы государства составила 80,08% голосов, а кандидата от оппозиции Светланы Тихановской — 10,09%.
Ранее в августе Путин заявил, что Москва признает легитимность прошедших в Белоруссии президентских выборов. Он напомнил, что Минск пригласил представителей Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ (БДИПЧ ОБСЕ) принять участие в контроле над выборами, однако они не приехали.