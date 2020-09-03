Лукашенко провел кадровые перестановки
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил нового госсекретаря Совета безопасности республики, а также председателей КГБ и КГК, следует из публикации Telegram-канала «Пул первого».
«Новые назначения: госсекретарь Совбеза, председатель КГБ, председатель КГК – пока и. о.», – сообщает канал.
Новым госсекретарем Совбеза страны стал Валерий Вакульчик, до этого времени занимавший пост председателя КГБ. В свою очередь, главой КГБ стал экс-руководитель КГК Иван Тертель.
Исполняющим обязанности председателя КГК назначен Василий Герасимов, являвшийся первым заместителем председателя этого ведомства.
Кроме того, по данным агентства «БелТА», новым вице-премьером республики назначен Анатолий Сивак. Его прошлую должность председателя Мингорисполкома занял бывший вице-премьер Владимир Кухарев.
Ранее в августе Лукашенко уволил посла страны в Словакии Игоря Лещеню, который ранее высказался в поддержку протестующих