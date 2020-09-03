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Лукашенко провел кадровые перестановки

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил нового госсекретаря Совета безопасности республики, а также председателей КГБ и КГК, следует из публикации Telegram-канала «Пул первого».

«Новые назначения: госсекретарь Совбеза, председатель КГБ, председатель КГК – пока и. о.», – сообщает канал.

Новым госсекретарем Совбеза страны стал Валерий Вакульчик, до этого времени занимавший пост председателя КГБ. В свою очередь, главой КГБ стал экс-руководитель КГК Иван Тертель.

Исполняющим обязанности председателя КГК назначен Василий Герасимов, являвшийся первым заместителем председателя этого ведомства.

Кроме того, по данным агентства «БелТА», новым вице-премьером республики назначен Анатолий Сивак. Его прошлую должность председателя Мингорисполкома занял бывший вице-премьер Владимир Кухарев.

Ранее в августе Лукашенко уволил посла страны в Словакии Игоря Лещеню, который ранее высказался в поддержку протестующих

Ранее по теме: Лукашенко уволил поддержавшего протестующих посла

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных