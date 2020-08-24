Лукашенко уволил поддержавшего протестующих посла

Лещеня работает в МИД Белоруссии с 1994 г., за это время он успел поработать послом в ряде стран. Послом в Словакии был назначен в 2016 г. Ранее Лещеня заявил, что он подал заявление об отставке. Это решение Лещеня принял после того, как он записал видеообращение, в котором выразил поддержку протестующим в Белоруссии.