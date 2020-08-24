Лукашенко уволил поддержавшего протестующих посла
Президент Белоруссии Александр Лукашенко уволил посла страны в Словакии Игоря Лещеню, который ранее высказался в поддержку протестующих, сообщает «БелТА» со ссылкой на соответствующий указ.
«Игорь Лещеня освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Беларусь в Словацкой Республике», ‒ указано в сообщении.
Лещеня работает в МИД Белоруссии с 1994 г., за это время он успел поработать послом в ряде стран. Послом в Словакии был назначен в 2016 г. Ранее Лещеня заявил, что он подал заявление об отставке. Это решение Лещеня принял после того, как он записал видеообращение, в котором выразил поддержку протестующим в Белоруссии.
Акции протеста в Белоруссии начались 9 августа после выборов президента. По данным ЦИК, победу в них одержал действующий глава государства Александр Лукашенко.