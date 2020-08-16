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Посол Белоруссии в Словакии выступил в поддержку протестующих

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Посол Белоруссии в Словакии Игорь Лещеня поддержал людей, вышедших на мирные протесты после выборов президента в стране. Видеообращение дипломата опубликовало издание «Наша нива».

Лещеня стал первым из действующих белорусских дипломатов, поддержавшим протестующих. Он заявил, что шокирован историями об избиениях и пытках задержанных в Беларуси. Официальных комментариев МИД Белоруссии пока нет.

«Я солидарен с теми, кто вышел на улицы белорусских городов с мирными шествиями, чтобы их голос был услышан. Как уроженец города Жодино, я с вами, рабочие «БелАЗа» и Кузнечного завода тяжелых штамповок», ‒ заявил Лещеня. Он отметил, что сотни белорусов «почувствовали на себе, что ряд представителей правоохранительных органов в полной мере возродили традиции НКВД в толерантной европейской Беларуси XXI века». По словам посла, на одном из снимков избитых протестующих он узнал одноклассника своей дочери, который «точно никогда не числился в смутьянах».

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Акции протеста в Белоруссии начались 9 августа после обнародования предварительных результатов выборов президента, которые показали победу действующего главы государства Александра Лукашенко. Во время протестов правоохранительные органы задержали более 7000 человек, известно о сотнях пострадавших и одном погибшем. Предварительные итоги голосования оспаривали все участники выборов, в том числе опираясь на данные платформы «Голос». ЦИК все жалобы отклонил. По окончательным данным Центризбиркома Лукашенко набрал 80,1% голосов, оппозиционный кандидат Светлана Тихановская ‒ 10,1%.

Накануне Лукашенко заявил о договоренности с президентом России Владимиром Путиным о том, что Россия при первом запросе окажет белорусской стороне помощь в обеспечении национальной безопасности. Ранее белорусский лидер заявлял, что протесты в стране организованы из-за границы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных