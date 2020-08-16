Посол Белоруссии в Словакии выступил в поддержку протестующих

«Я солидарен с теми, кто вышел на улицы белорусских городов с мирными шествиями, чтобы их голос был услышан. Как уроженец города Жодино, я с вами, рабочие «БелАЗа» и Кузнечного завода тяжелых штамповок», ‒ заявил Лещеня. Он отметил, что сотни белорусов «почувствовали на себе, что ряд представителей правоохранительных органов в полной мере возродили традиции НКВД в толерантной европейской Беларуси XXI века». По словам посла, на одном из снимков избитых протестующих он узнал одноклассника своей дочери, который «точно никогда не числился в смутьянах».