Посол Белоруссии в Словакии выступил в поддержку протестующих
Посол Белоруссии в Словакии Игорь Лещеня поддержал людей, вышедших на мирные протесты после выборов президента в стране. Видеообращение дипломата опубликовало издание «Наша нива».
Лещеня стал первым из действующих белорусских дипломатов, поддержавшим протестующих. Он заявил, что шокирован историями об избиениях и пытках задержанных в Беларуси. Официальных комментариев МИД Белоруссии пока нет.
«Я солидарен с теми, кто вышел на улицы белорусских городов с мирными шествиями, чтобы их голос был услышан. Как уроженец города Жодино, я с вами, рабочие «БелАЗа» и Кузнечного завода тяжелых штамповок», ‒ заявил Лещеня. Он отметил, что сотни белорусов «почувствовали на себе, что ряд представителей правоохранительных органов в полной мере возродили традиции НКВД в толерантной европейской Беларуси XXI века». По словам посла, на одном из снимков избитых протестующих он узнал одноклассника своей дочери, который «точно никогда не числился в смутьянах».
Акции протеста в Белоруссии начались 9 августа после обнародования предварительных результатов выборов президента, которые показали победу действующего главы государства Александра Лукашенко. Во время протестов правоохранительные органы задержали более 7000 человек, известно о сотнях пострадавших и одном погибшем. Предварительные итоги голосования оспаривали все участники выборов, в том числе опираясь на данные платформы «Голос». ЦИК все жалобы отклонил. По окончательным данным Центризбиркома Лукашенко набрал 80,1% голосов, оппозиционный кандидат Светлана Тихановская ‒ 10,1%.
Накануне Лукашенко заявил о договоренности с президентом России Владимиром Путиным о том, что Россия при первом запросе окажет белорусской стороне помощь в обеспечении национальной безопасности. Ранее белорусский лидер заявлял, что протесты в стране организованы из-за границы.