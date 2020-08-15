МВД Белоруссии доложило о спокойной обстановке в стране
Обстановка в Белоруссии остается спокойной, несмотря на то что в стране проходят акции протеста оппозиции, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря министерства внутренних дел страны Ольгу Чемоданову.
«Пока все спокойно, инцидентов не отмечено», ‒ сказала Чемоданова, добавив, что в центре изоляции правонарушителей на улице Окрестина в Минске «остается минимальное число» людей.
Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа и спровоцировали протесты и столкновения с правоохранительными органами.
Накануне ЦИК Белоруссии объявил окончательные результаты выборов президента страны. По данным комиссии, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов, Светлана Тихановская – 10,1%.
Ранее сегодня президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе совещания в центре стратегического управления в министерстве обороны заявил, что властям удастся урегулировать ситуацию в стране.