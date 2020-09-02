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Макей поблагодарил Москву за реакцию на события в Белоруссии

Ведомости

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей выразил благодарность России за выдержанную и четкую реакцию на события в республике, где после президентских выборов 9 августа проходят акции протеста. Об этом глава белорусского ведомства заявил на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Москве.

«Хотел бы выразить признательность российской стороне за выдержанную, грамотную, четкую реакцию на события, которые разворачивались и разворачиваются в Беларуси», – цитируют Макея «РИА Новости». Глава белорусского МИДа отметил, что «взвешенная и предельно четкая позиция» России сдерживает другие «внешние силы» от вмешательства во внутренние дела республики.

Ранее президент России Владимир Путин оценил позицию страны по отношению к Белоруссии как более нейтральную и сдержанную по сравнению с многими другими странами.

На фоне протестов в республике российский лидер и президент Белоруссии Александр Лукашенко провели несколько телефонных разговоров. В них Путин заявил о недопустимости внешнего вмешательства в события в Белоруссии. При этом Лукашенко сообщил о «шевелениях» войск НАТО на территории Литвы и Польши.

9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. По данным ЦИК, Лукашенко на них набрал 80,08% голосов. Кандидат от оппозиции Светлана Тихановская набрала 10,09% голосов избирателей. После этого в стране начались акции протеста.

Ранее по теме: Лавров считает оптимальным решением для Белоруссии конституционную реформу

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных