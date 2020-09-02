Макей поблагодарил Москву за реакцию на события в Белоруссии

На фоне протестов в республике российский лидер и президент Белоруссии Александр Лукашенко провели несколько телефонных разговоров. В них Путин заявил о недопустимости внешнего вмешательства в события в Белоруссии. При этом Лукашенко сообщил о «шевелениях» войск НАТО на территории Литвы и Польши.