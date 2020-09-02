Макей поблагодарил Москву за реакцию на события в Белоруссии
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей выразил благодарность России за выдержанную и четкую реакцию на события в республике, где после президентских выборов 9 августа проходят акции протеста. Об этом глава белорусского ведомства заявил на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Москве.
«Хотел бы выразить признательность российской стороне за выдержанную, грамотную, четкую реакцию на события, которые разворачивались и разворачиваются в Беларуси», – цитируют Макея «РИА Новости». Глава белорусского МИДа отметил, что «взвешенная и предельно четкая позиция» России сдерживает другие «внешние силы» от вмешательства во внутренние дела республики.
Ранее президент России Владимир Путин оценил позицию страны по отношению к Белоруссии как более нейтральную и сдержанную по сравнению с многими другими странами.
На фоне протестов в республике российский лидер и президент Белоруссии Александр Лукашенко провели несколько телефонных разговоров. В них Путин заявил о недопустимости внешнего вмешательства в события в Белоруссии. При этом Лукашенко сообщил о «шевелениях» войск НАТО на территории Литвы и Польши.
9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. По данным ЦИК, Лукашенко на них набрал 80,08% голосов. Кандидат от оппозиции Светлана Тихановская набрала 10,09% голосов избирателей. После этого в стране начались акции протеста.