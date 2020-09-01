Лавров считает оптимальным решением для Белоруссии конституционную реформу

В понедельник, 31 августа, президент Белоруссии на встрече с председателем Верховного суда Валентином Сукало заявил, что работа над новым вариантом Конституции Белоруссии уже идет, проект будет вынесен на общественное обсуждение и не предполагает возврата к Конституции 1994 г. «Чтобы покрутили, высказали свое мнение, что им нравится, не нравится, свои соображения», – сказал Лукашенко. Он добавил, что нынешний вариант Конституции страны будет уже третьим. По его словам, работа над предложениями в новую Конституцию должна вестись ответственно.