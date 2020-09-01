Лавров считает оптимальным решением для Белоруссии конституционную реформу
Предложенная президентом Белоруссии Александром Лукашенко конституционная реформа является оптимальным вариантом разрешения внутренних проблем страны без какого-либо вмешательства извне. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече со студентами и преподавателями МГИМО.
По его словам, предлагаемая белорусским лидером конституционная реформа – «это и есть та форма, в которой вполне можно организовать диалог с гражданским обществом». По мнению министра, такой диалог «позволит обсудить все те вопросы, которые волнуют ту или иную часть белорусских граждан».
В понедельник, 31 августа, президент Белоруссии на встрече с председателем Верховного суда Валентином Сукало заявил, что работа над новым вариантом Конституции Белоруссии уже идет, проект будет вынесен на общественное обсуждение и не предполагает возврата к Конституции 1994 г. «Чтобы покрутили, высказали свое мнение, что им нравится, не нравится, свои соображения», – сказал Лукашенко. Он добавил, что нынешний вариант Конституции страны будет уже третьим. По его словам, работа над предложениями в новую Конституцию должна вестись ответственно.
9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. По данным ЦИК, Лукашенко на них набрал 80,08% голосов. Кандидат от оппозиции Светлана Тихановская набрала 10,09% голосов избирателей. После этого в стране начались акции протеста.