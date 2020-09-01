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Лавров считает оптимальным решением для Белоруссии конституционную реформу

Ведомости

Предложенная президентом Белоруссии Александром Лукашенко конституционная реформа является оптимальным вариантом разрешения внутренних проблем страны без какого-либо вмешательства извне. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече со студентами и преподавателями МГИМО.

По его словам, предлагаемая белорусским лидером конституционная реформа – «это и есть та форма, в которой вполне можно организовать диалог с гражданским обществом». По мнению министра, такой диалог «позволит обсудить все те вопросы, которые волнуют ту или иную часть белорусских граждан».

В понедельник, 31 августа, президент Белоруссии на встрече с председателем Верховного суда Валентином Сукало заявил, что работа над новым вариантом Конституции Белоруссии уже идет, проект будет вынесен на общественное обсуждение и не предполагает возврата к Конституции 1994 г. «Чтобы покрутили, высказали свое мнение, что им нравится, не нравится, свои соображения», – сказал Лукашенко. Он добавил, что нынешний вариант Конституции страны будет уже третьим. По его словам, работа над предложениями в новую Конституцию должна вестись ответственно.

9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. По данным ЦИК, Лукашенко на них набрал 80,08% голосов. Кандидат от оппозиции Светлана Тихановская набрала 10,09% голосов избирателей. После этого в стране начались акции протеста.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных