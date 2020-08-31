Лукашенко предложил создать не завязанную на нем систему
Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил создать систему устройства общественной жизни, «не завязанную на личности, в том числе Лукашенко», сообщает «БелТА».
«Поэтому я считаю, что несмотря на то что у нас несколько авторитарная система устройства общественной жизни, тем не менее президент оберегает и охраняет суды. Но это личностный момент, а надо сделать так, чтобы работала система, не завязанная на личности, в том числе Лукашенко», – сказал Лукашенко в ходе встречи с председателем Верховного суда Белоруссии Валентином Сукало.
Президент отметил, что хотел бы обсудить тактические и стратегические темы работы судов. Что касается стратегии, сейчас много разговоров о необходимости переустроить общественно-политическую систему Белоруссии, изменить ситуацию в стране.
«Перемены, перемены… Правда, никто не говорит о том, какие кто хочет перемены. Но я хорошо знаю, кто этого хочет и какие они хотят перемены. Поэтому мы с вами это обсудим», – добавил Лукашенко.
9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. По данным ЦИК, Лукашенко на них набрал 80,08% голосов. Кандидат от оппозиции Светлана Тихановская набрала 10,09% голосов избирателей. После этого в стране начались акции протеста. 22 августа президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о том, что привел вооруженные силы республики в боевую готовность из-за «шевеления» войск НАТО на территории Польши и Литвы.