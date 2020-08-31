Лукашенко предложил создать не завязанную на нем систему

«Поэтому я считаю, что несмотря на то что у нас несколько авторитарная система устройства общественной жизни, тем не менее президент оберегает и охраняет суды. Но это личностный момент, а надо сделать так, чтобы работала система, не завязанная на личности, в том числе Лукашенко», – сказал Лукашенко в ходе встречи с председателем Верховного суда Белоруссии Валентином Сукало.