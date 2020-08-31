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Лукашенко пообещал общественное обсуждение проекта новой Конституции

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Проект обновленной Конституции Белоруссии будет вынесен на общественное обсуждение и не предполагает возврата к Конституции 1994 года. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко на встрече с председателем Верховного суда Валентином Сукало, передает БелТА.

«Чтобы покрутили, высказали свое мнение, что им нравится, не нравится, свои соображения», — сказал Лукашенко. Также он пригласил Сукало к участию в работе над новым вариантом Конституции.

Белорусский президент добавил, что «особо рьяным», которые гвалтом кричат за перемены, нужно понимать, что на референдуме у взрослых людей есть один голос, а мнение несовершеннолетних учитываться не будет.

Президент рассказал, что нынешний вариант Конституции страны будет уже третьим и «надо сделать так. чтобы работала система, не завязанная на личности, в том числе Лукашенко». По его словам, работа над предложениями в новую Конституцию должна вестись ответственно.

9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. По данным ЦИК, Лукашенко на них набрал 80,08% голосов. Кандидат от оппозиции Светлана Тихановская набрала 10,09% голосов избирателей. После этого в стране начались акции протеста.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных