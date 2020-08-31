Лукашенко пообещал общественное обсуждение проекта новой Конституции
Проект обновленной Конституции Белоруссии будет вынесен на общественное обсуждение и не предполагает возврата к Конституции 1994 года. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко на встрече с председателем Верховного суда Валентином Сукало, передает БелТА.
«Чтобы покрутили, высказали свое мнение, что им нравится, не нравится, свои соображения», — сказал Лукашенко. Также он пригласил Сукало к участию в работе над новым вариантом Конституции.
Белорусский президент добавил, что «особо рьяным», которые гвалтом кричат за перемены, нужно понимать, что на референдуме у взрослых людей есть один голос, а мнение несовершеннолетних учитываться не будет.
Президент рассказал, что нынешний вариант Конституции страны будет уже третьим и «надо сделать так. чтобы работала система, не завязанная на личности, в том числе Лукашенко». По его словам, работа над предложениями в новую Конституцию должна вестись ответственно.
9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. По данным ЦИК, Лукашенко на них набрал 80,08% голосов. Кандидат от оппозиции Светлана Тихановская набрала 10,09% голосов избирателей. После этого в стране начались акции протеста.