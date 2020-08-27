Путин оценил позицию России по ситуации в Белоруссии
Россия ведет себя более сдержанно и нейтрально по отношению к ситуации в Белоруссии, чем европейские страны и США, заявил президент России Владимир Путин в интервью Сергею Брилеву в эфире телеканала «Россия 24».
«На мой взгляд, мы ведем себя гораздо более сдержанно и нейтрально по отношению к событиям в Белоруссии, чем многие другие страны ‒ и европейские, и американцы. Те же самые США. Мы действительно достаточно объективно, на мой взгляд, всесторонне, с обеих сторон освещаем события, происходящие в Белоруссии, и считаем, что это дело, прежде всего, самого белорусского общества, белорусского народа», ‒ сказал Путин.
Президент отметил, что власти должны считаться с народом, который вышел на улицы, и реагировать на происходящие события. Путин упомянул, что президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее заявил о готовности провести конституционную реформу и новые выборы. Также российский лидер отметил, что сейчас правоохранительные органы республики ведут себя сдержанно, несмотря ни на что.
9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. Согласно официальным данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, а Светлана Тихановская – 10,09%. После публикации предварительных результатов выборов в стране начались акции протеста.