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Путин оценил позицию России по ситуации в Белоруссии

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Россия ведет себя более сдержанно и нейтрально по отношению к ситуации в Белоруссии, чем европейские страны и США, заявил президент России Владимир Путин в интервью Сергею Брилеву в эфире телеканала «Россия 24».

«На мой взгляд, мы ведем себя гораздо более сдержанно и нейтрально по отношению к событиям в Белоруссии, чем многие другие страны ‒ и европейские, и американцы. Те же самые США. Мы действительно достаточно объективно, на мой взгляд, всесторонне, с обеих сторон освещаем события, происходящие в Белоруссии, и считаем, что это дело, прежде всего, самого белорусского общества, белорусского народа», ‒ сказал Путин.

Президент отметил, что власти должны считаться с народом, который вышел на улицы, и реагировать на происходящие события. Путин упомянул, что президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее заявил о готовности провести конституционную реформу и новые выборы. Также российский лидер отметил, что сейчас правоохранительные органы республики ведут себя сдержанно, несмотря ни на что.

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9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. Согласно официальным данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, а Светлана Тихановская – 10,09%. После публикации предварительных результатов выборов в стране начались акции протеста.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных