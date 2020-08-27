Путин оценил позицию России по ситуации в Белоруссии

«На мой взгляд, мы ведем себя гораздо более сдержанно и нейтрально по отношению к событиям в Белоруссии, чем многие другие страны ‒ и европейские, и американцы. Те же самые США. Мы действительно достаточно объективно, на мой взгляд, всесторонне, с обеих сторон освещаем события, происходящие в Белоруссии, и считаем, что это дело, прежде всего, самого белорусского общества, белорусского народа», ‒ сказал Путин.