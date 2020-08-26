Путин заявил о непродуктивности попыток вмешательства в дела Белоруссии

«В ходе обмена мнениями по сложившейся после президентских выборов обстановке в Белоруссии с российской стороны акцентирована контрпродуктивность любых попыток вмешательства во внутренние дела республики и давления на ее руководство», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.