Путин заявил о непродуктивности попыток вмешательства в дела Белоруссии
Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с председателем Совета министров Италии Джузеппе Конте назвал контрпродуктивными попытки вмешательства во внутренние дела Белоруссии.
«В ходе обмена мнениями по сложившейся после президентских выборов обстановке в Белоруссии с российской стороны акцентирована контрпродуктивность любых попыток вмешательства во внутренние дела республики и давления на ее руководство», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.
Путин и Конте также выступили против дальнейшей эскалации обстановки в Белоруссии. Кроме того, политики обсудили борьбу с распространением нового коронавируса, ситуацию в Ливии, а также госпитализацию Алексея Навального.
9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. Согласно официальным данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, а Светлана Тихановская – 10,09%. После публикации предварительных результатов выборов в стране начались акции протеста.