Путин и премьер Италии обсудили ситуацию вокруг Навального
Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с председателем Совета министров Италии Джузеппе Конте подчеркнул недопустимость необоснованных обвинений в ситуации с основателем ФБК Алексеем Навальным.
«С российской стороны подчеркнута недопустимость скороспелых и необоснованных обвинений в этой связи и заинтересованность в тщательном и объективном расследовании всех обстоятельств произошедшего», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.
Кроме того, Путин и Конте обсудили сотрудничество в сфере борьбы с распространением коронавируса, включая разработку вакцин, а также ситуацию в Белоруссии и Ливии.
20 августа Навальный почувствовал себя плохо во время полета из Томска в Москву. Самолет с ним совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Он был доставлен в городскую больницу скорой медицинской помощи № 1, где его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Позже он впал в кому. 22 августа его перевезли на лечение в берлинскую клинику «Шарите».