Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Политика

Песков прокомментировал исчезновения лидеров оппозиции в Белоруссии

Ведомости

Кремль не одобряет похищение трех членов Координационного совета (КС) оппозиции в Белоруссии, однако пока не обладает полной информацией по инциденту, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Конечно, похищения людей – это то, что никоим образом нельзя одобрить. В данном случае, конечно, это нужно дифференцировать от задержания людей в строгом соответствии с законом. Мы в то же время пока не обладаем детальной информацией о том, что же с ней [Колесниковой] произошло. Потому что поступает самая противоречивая информация», – сказал Песков. Он добавил, что в Кремле надеются на скорое прояснение ситуации по официальным каналам.

Ранее Госпогранкомитет Белоруссии заявил, что двух ранее пропавших членов КС оппозиции Антона Родненкова и Ивана Кравцова задержали на территории Украины. Украинские пограничники эту информацию не подтвердили, признав, что оппозиционеры пересекли границу и проходят контроль. Еще один член организации, Мария Колесникова, границу не пересекала. Позже замглавы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что Родненкова и Кравцова депортировали на украинскую территорию, а Колесникова не дала этого сделать. По данным источников «Интерфакса», она порвала свой паспорт, чтобы исключить возможность пересечения границы.

7 сентября портал Tut.by со ссылкой на очевидца сообщал, что неизвестные похитили Колесникову в Минске. В штабе незарегистрированного кандидата в президенты Белоруссии Виктора Бабарико, главой которого также являлась Колесникова, сообщили, что ее родственники подали заявление в милицию, а правоохранители начали ее поиски. Позже «БелТА» опубликовала видеообращение Кравцова, где он заявляет о якобы запланированном с Колесниковой отъезде на Украину. В свою очередь член Координационного совета Максим Знак рассказал ТАСС, что Колесникова не собиралась покидать Белоруссию.

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская потребовала немедленно освободить Колесникову, а также других членов КС оппозиции и политзаключенных.

Ранее по теме: В Белоруссии за один день пропали три лидера протеста

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных