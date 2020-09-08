Песков прокомментировал исчезновения лидеров оппозиции в Белоруссии
Кремль не одобряет похищение трех членов Координационного совета (КС) оппозиции в Белоруссии, однако пока не обладает полной информацией по инциденту, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Конечно, похищения людей – это то, что никоим образом нельзя одобрить. В данном случае, конечно, это нужно дифференцировать от задержания людей в строгом соответствии с законом. Мы в то же время пока не обладаем детальной информацией о том, что же с ней [Колесниковой] произошло. Потому что поступает самая противоречивая информация», – сказал Песков. Он добавил, что в Кремле надеются на скорое прояснение ситуации по официальным каналам.
Ранее Госпогранкомитет Белоруссии заявил, что двух ранее пропавших членов КС оппозиции Антона Родненкова и Ивана Кравцова задержали на территории Украины. Украинские пограничники эту информацию не подтвердили, признав, что оппозиционеры пересекли границу и проходят контроль. Еще один член организации, Мария Колесникова, границу не пересекала. Позже замглавы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что Родненкова и Кравцова депортировали на украинскую территорию, а Колесникова не дала этого сделать. По данным источников «Интерфакса», она порвала свой паспорт, чтобы исключить возможность пересечения границы.
7 сентября портал Tut.by со ссылкой на очевидца сообщал, что неизвестные похитили Колесникову в Минске. В штабе незарегистрированного кандидата в президенты Белоруссии Виктора Бабарико, главой которого также являлась Колесникова, сообщили, что ее родственники подали заявление в милицию, а правоохранители начали ее поиски. Позже «БелТА» опубликовала видеообращение Кравцова, где он заявляет о якобы запланированном с Колесниковой отъезде на Украину. В свою очередь член Координационного совета Максим Знак рассказал ТАСС, что Колесникова не собиралась покидать Белоруссию.
Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская потребовала немедленно освободить Колесникову, а также других членов КС оппозиции и политзаключенных.