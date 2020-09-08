Песков прокомментировал исчезновения лидеров оппозиции в Белоруссии

«Конечно, похищения людей – это то, что никоим образом нельзя одобрить. В данном случае, конечно, это нужно дифференцировать от задержания людей в строгом соответствии с законом. Мы в то же время пока не обладаем детальной информацией о том, что же с ней [Колесниковой] произошло. Потому что поступает самая противоречивая информация», – сказал Песков. Он добавил, что в Кремле надеются на скорое прояснение ситуации по официальным каналам.