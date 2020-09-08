На Украине задержали двух членов Координационного совета оппозиции Белоруссии

Заместитель главы МВД Украины Антон Геращенко написал в своем Facebook, что белорусские оппозиционеры пересекли границу не добровольно: по его словам, их депортировали из Белоруссии. «Добавлю от себя – не добровольная поездка была. Это был насильственный вывоз из родной страны. Марию Колесникову не смогли вывезти из Белоруссии, потому что эта смелая женщина предприняла меры, чтобы не допустить ее передвижения через границу», – написал он.