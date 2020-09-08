На Украине задержали двух членов Координационного совета оппозиции Белоруссии
Членов Координационного совета белорусской оппозиции Антона Родненкова и Ивана Кравцова задержали на территории Украины, заявил представитель Госпогранкомитета (ГПК) Белоруссии Антон Бычковский, передает «БелТА».
«Антон Родненков и Иван Кравцов в рамках взаимодействия задержаны сопредельной стороной на территории Украины», – сказал он.
В то же время госпогранслужба Украины не подтверждает факт задержания. По информации ведомства, Родненков и Кравцов пересекли границу и проходят связанные с этим процедуры. Еще один член Координационного совета оппозиции, Мария Колесникова, по данным украинских пограничников, не пересекала украинскую границу.
Заместитель главы МВД Украины Антон Геращенко написал в своем Facebook, что белорусские оппозиционеры пересекли границу не добровольно: по его словам, их депортировали из Белоруссии. «Добавлю от себя – не добровольная поездка была. Это был насильственный вывоз из родной страны. Марию Колесникову не смогли вывезти из Белоруссии, потому что эта смелая женщина предприняла меры, чтобы не допустить ее передвижения через границу», – написал он.
Как уточняет «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источник, Колесникова порвала свой паспорт, чтобы не быть депортированной. Ранее в Госпогранкомитете Белоруссии подтвердили задержание Колесниковой.
7 сентября портал Tut.by со ссылкой на очевидца сообщал, что неизвестные посадили Колесникову в микроавтобус с надписью «Связь» в Минске и увезли в неизвестном направлении, позже ГУВД Минска сообщило о намерении проверить информацию о ее исчезновении. В пресс-службе совета сообщили, что адвокаты также ищут не выходящих на связь представителей КС Ивана Кравцова и Антона Родненкова.
Затем в телеграм-канале незарегистрированного кандидата в президенты Белоруссии Виктора Бабарико, главой штаба которого также являлась Колесникова, сообщили, что ее родственники подали заявление в милицию по факту исчезновения, милиция начала ее поиски. Позже «БелТА» опубликовала видеообращение Кравцова, в котором он заявляет, что они вместе с Колесниковой якобы планируют пересечь украинскую границу. В свою очередь член Координационного совета Максим Знак рассказал ТАСС, что Колесникова не собиралась покидать Белоруссию.