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В Госпогранкомитете Белоруссии подтвердили задержание Колесниковой

Ведомости

Официальный представитель Госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский подтвердил, что члены Координационного совета оппозиции Антон Родненков и Иван Кравцов находятся на территории Украины, Мария Колесникова была задержана, сообщает «Интерфакс».

Бычковский рассказал, что оппозиционеры пытались выехать из Белоруссии через пункт пропуска «Александровка» на белорусско-украинской границе. На этом участке была усилена охрана и выставлены дополнительные пограничные наряды из-за «особенностей инфраструктуры пункта пропуска и прохождения линии госграницы».

Представитель Госпогранкомитета добавил, что «Родненков, Кравцов и Колесникова на автомобиле "БМВ" прошли таможенный пограничный контроль, выдвинулись в сторону Украины. Однако впоследствии, встретив пограничный наряд, машина резко ускорилась, создав угрозу жизни военнослужащему органов погранслужбы». Затем Колесникову «выпихнули» из машины, Родненков и Кравцов продолжили двигаться в сторону Украины.

Телеграм-канал «Желтые сливы» опубликовал видео с якобы прохождением автомобиля через границу. На видео видно, что машина, в которой якобы находятся оппозиционеры, после проверки документов проезжает КПП.

«БелТА» также опубликовала видеообращение Кравцова, в котором он заявляет, что они вместе с Колесниковой планируют пересечь украинскую границу. Член Координационного совета Максим Знак рассказал ТАСС, что Колесникова не собиралась покидать Белоруссию.

Ранее портал Tut.by со ссылкой на очевидца сообщил, что неизвестные посадили Колесникову в микроавтобус с надписью «Связь» возле Национального художественного музея в Минске и увезли в неизвестном направлении, позже ГУВД Минска сообщило о намерении проверить информацию об ее исчезновении. В пресс-службе совета сообщили, что адвокаты также ищут не выходящих на связь представителей КС Ивана Кравцова и Антона Родненкова.

Затем в телеграм-канале незарегистрированного кандидата в президенты Белоруссии Виктора Бабарико, главой штаба которого также являлась Колесникова, сообщили, что ее родственники подали заявление в милицию по факту исчезновения, милиция начала ее поиски.

Ранее по теме: В Белоруссии за один день пропали три лидера протеста

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных