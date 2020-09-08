В Госпогранкомитете Белоруссии подтвердили задержание Колесниковой
Официальный представитель Госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский подтвердил, что члены Координационного совета оппозиции Антон Родненков и Иван Кравцов находятся на территории Украины, Мария Колесникова была задержана, сообщает «Интерфакс».
Бычковский рассказал, что оппозиционеры пытались выехать из Белоруссии через пункт пропуска «Александровка» на белорусско-украинской границе. На этом участке была усилена охрана и выставлены дополнительные пограничные наряды из-за «особенностей инфраструктуры пункта пропуска и прохождения линии госграницы».
Представитель Госпогранкомитета добавил, что «Родненков, Кравцов и Колесникова на автомобиле "БМВ" прошли таможенный пограничный контроль, выдвинулись в сторону Украины. Однако впоследствии, встретив пограничный наряд, машина резко ускорилась, создав угрозу жизни военнослужащему органов погранслужбы». Затем Колесникову «выпихнули» из машины, Родненков и Кравцов продолжили двигаться в сторону Украины.
Телеграм-канал «Желтые сливы» опубликовал видео с якобы прохождением автомобиля через границу. На видео видно, что машина, в которой якобы находятся оппозиционеры, после проверки документов проезжает КПП.
«БелТА» также опубликовала видеообращение Кравцова, в котором он заявляет, что они вместе с Колесниковой планируют пересечь украинскую границу. Член Координационного совета Максим Знак рассказал ТАСС, что Колесникова не собиралась покидать Белоруссию.
Ранее портал Tut.by со ссылкой на очевидца сообщил, что неизвестные посадили Колесникову в микроавтобус с надписью «Связь» возле Национального художественного музея в Минске и увезли в неизвестном направлении, позже ГУВД Минска сообщило о намерении проверить информацию об ее исчезновении. В пресс-службе совета сообщили, что адвокаты также ищут не выходящих на связь представителей КС Ивана Кравцова и Антона Родненкова.
Затем в телеграм-канале незарегистрированного кандидата в президенты Белоруссии Виктора Бабарико, главой штаба которого также являлась Колесникова, сообщили, что ее родственники подали заявление в милицию по факту исчезновения, милиция начала ее поиски.