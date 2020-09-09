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В редакции «МБХ медиа» и офисе «Открытой России» проходят обыски

Ведомости

В Москве сотрудники правоохранительных органов пришли с обыском в офис общественной организации «Открытая Россия». Силовики отключили камеры и заблокировали двери. Сотрудников организации внутри нет, сообщила председатель «Открытой России» Татьяна Усманова. Также обыски проходят у кандидатов и координаторов проекта «Объединенные демократы» во Владимирской, Ивановской областях и в Татарстане. Кроме того, силовики пришли в редакцию издания «МБХ медиа».

По данным «МБХ медиа», силовики представились сотрудниками управления по экономической безопасности. В телеграм-канале «Объединенных демократов» говорится, что обыски проходят у координаторов проекта и кандидатов в депутаты во Владимире, Иванове и Татарстане. По предварительным данным, постановление об обыске выдал Басманный суд Москвы. В пресс-службе ГУ МВД по Москве РБК сообщили, что им пока не поступала информация об обысках.

В мае 2019 г. стало известно о «третьем деле» ЮКОСа. Позднее генпрокурор Юрий Чайка подтвердил, что дело против ЮКОСа действительно расследуется. Политика и бывшего совладельца компании Михаила Ходорковского и других неназванных фигурантов дела подозревают в легализации $6 млрд, сообщали «РИА Новости» со ссылкой на официальный канал Генпрокуратуры. В июле обыски прошли в офисе «Открытой России», редакции «МБХ медиа» и в квартирах руководителей проектов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных