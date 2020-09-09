В редакции «МБХ медиа» и офисе «Открытой России» проходят обыски
В Москве сотрудники правоохранительных органов пришли с обыском в офис общественной организации «Открытая Россия». Силовики отключили камеры и заблокировали двери. Сотрудников организации внутри нет, сообщила председатель «Открытой России» Татьяна Усманова. Также обыски проходят у кандидатов и координаторов проекта «Объединенные демократы» во Владимирской, Ивановской областях и в Татарстане. Кроме того, силовики пришли в редакцию издания «МБХ медиа».
По данным «МБХ медиа», силовики представились сотрудниками управления по экономической безопасности. В телеграм-канале «Объединенных демократов» говорится, что обыски проходят у координаторов проекта и кандидатов в депутаты во Владимире, Иванове и Татарстане. По предварительным данным, постановление об обыске выдал Басманный суд Москвы. В пресс-службе ГУ МВД по Москве РБК сообщили, что им пока не поступала информация об обысках.
В мае 2019 г. стало известно о «третьем деле» ЮКОСа. Позднее генпрокурор Юрий Чайка подтвердил, что дело против ЮКОСа действительно расследуется. Политика и бывшего совладельца компании Михаила Ходорковского и других неназванных фигурантов дела подозревают в легализации $6 млрд, сообщали «РИА Новости» со ссылкой на официальный канал Генпрокуратуры. В июле обыски прошли в офисе «Открытой России», редакции «МБХ медиа» и в квартирах руководителей проектов.