В редакции «МБХ медиа» и офисе «Открытой России» проходят обыски

По данным «МБХ медиа», силовики представились сотрудниками управления по экономической безопасности. В телеграм-канале «Объединенных демократов» говорится, что обыски проходят у координаторов проекта и кандидатов в депутаты во Владимире, Иванове и Татарстане. По предварительным данным, постановление об обыске выдал Басманный суд Москвы. В пресс-службе ГУ МВД по Москве РБК сообщили, что им пока не поступала информация об обысках.