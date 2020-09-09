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МИД России ответил на призыв G7 найти виновных по делу Навального

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Россия не получила от Германии данных медицинского обследования основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального и результатов биохимических исследований, без которых нельзя установить обстоятельства произошедшего, говорится в сообщении Министерства иностранных дел России.

«Настойчиво добиваемся от германской стороны предоставления данных медицинского обследования А.Навального, включая информацию о результатах биохимических исследований. Несмотря на все наши обращения, в Берлине так и не сочли возможным оперативно и конструктивно на них отреагировать», – отметили в МИДе.

В сообщении говорится, что российские врачи предлагают наладить диалог с немецкими медиками для обсуждения данных о состоянии Навального, однако Германия тормозит этот процесс. В МИДе добавили, что вокруг дела об отравлении Навального нарастает «нагнетание истерии». «Развернутая массированная дезинформационная кампания явно свидетельствует о том, что основную задачу ее инициаторы видят не в заботе о здоровье А.Навального и выяснении истинных причин его госпитализации, а в мобилизации санкционных настроений», – говорится в сообщении.

Ранее министры иностранных дел «Большой семерки» осудили «подтвержденное отравление» Навального и призвали Россию привлечь к ответственности виновных.

20 августа самолет с Навальным совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Основатель ФБК был доставлен в городскую больницу скорой медицинской помощи №1, где его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Позже его доставили в берлинскую клинику Charite, где он находится в реанимационном отделении. Согласно заявлениям немецких властей, врачи клиники обнаружили в организме Навального следы отравляющего вещества группы «Новичок». При этом российские медики, ранее обследовавшие основателя ФБК, не нашли в его анализах следов яда.

Ранее по теме: Главы МИД G7 призвали Россию наказать виновных по делу Навального

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных