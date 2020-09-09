МИД России ответил на призыв G7 найти виновных по делу Навального

В сообщении говорится, что российские врачи предлагают наладить диалог с немецкими медиками для обсуждения данных о состоянии Навального, однако Германия тормозит этот процесс. В МИДе добавили, что вокруг дела об отравлении Навального нарастает «нагнетание истерии». «Развернутая массированная дезинформационная кампания явно свидетельствует о том, что основную задачу ее инициаторы видят не в заботе о здоровье А.Навального и выяснении истинных причин его госпитализации, а в мобилизации санкционных настроений», – говорится в сообщении.