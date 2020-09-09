Главы МИД G7 призвали Россию наказать виновных по делу Навального

«Мы, министры иностранных дел Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Соединенного Королевства и Соединенных Штатов Америки, а также высокий представитель Европейского Союза, едины в том, чтобы самым решительным образом осудить подтвержденное отравление Алексея Навального», — говорится в опубликованном заявлении. В нем также указано, что Германия проинформировала страны G7, что в ходе исследований немецких врачей и лаборатории Вооруженных сил Германии было установлено отравление Навального химическим нервно-паралитическим веществом группы «Новичок».