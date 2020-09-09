Главы МИД G7 призвали Россию наказать виновных по делу Навального
Министры иностранных дел «Большой семерки» осудили «подтвержденное отравление» политика Алексея Навального и призвали Россию привлечь к ответственности виновных. Об этом говорится в заявлении Госдепартамента США.
«Мы, министры иностранных дел Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Соединенного Королевства и Соединенных Штатов Америки, а также высокий представитель Европейского Союза, едины в том, чтобы самым решительным образом осудить подтвержденное отравление Алексея Навального», — говорится в опубликованном заявлении. В нем также указано, что Германия проинформировала страны G7, что в ходе исследований немецких врачей и лаборатории Вооруженных сил Германии было установлено отравление Навального химическим нервно-паралитическим веществом группы «Новичок».
«Мы, министры иностранных дел стран "Большой семерки" призываем Россию срочно и полностью установить ответственных за это отвратительное отравление, и, принимая во внимание обязательства России по Конвенции о химическом оружии, привлечь виновных к ответственности», — указано в заявлении.
Ранее медики берлинской клиники Charitе, куда Навальный был перевезен из омской больницы, заявили, что вывели основателя ФБК из комы и отключили от аппарата ИВЛ. Позднее российский ученый Леонид Ринк, участвовавший в разработке «Новичка», заявил, что выход Навального из комы является доказательством того, что он не был отравлен этим веществом.
2 сентября правительство Германии сообщило, что лаборатория фармацевтики и токсикологии вооруженных сил Германии обнаружила в организме Навального следы химического отравляющего вещества нервно-паралитического действия группы «Новичок», не предоставив никаких доказательств, которые подтвердили бы эту гипотезу. Официальный представитель МИД России Мария Захарова уже обвинила Германию в блефе.