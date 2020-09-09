Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Политика

Главы МИД G7 призвали Россию наказать виновных по делу Навального

Ведомости

Министры иностранных дел «Большой семерки» осудили «подтвержденное отравление» политика Алексея Навального и призвали Россию привлечь к ответственности виновных. Об этом говорится в заявлении Госдепартамента США.

«Мы, министры иностранных дел Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Соединенного Королевства и Соединенных Штатов Америки, а также высокий представитель Европейского Союза, едины в том, чтобы самым решительным образом осудить подтвержденное отравление Алексея Навального», — говорится в опубликованном заявлении. В нем также указано, что Германия проинформировала страны G7, что в ходе исследований немецких врачей и лаборатории Вооруженных сил Германии было установлено отравление Навального химическим нервно-паралитическим веществом группы «Новичок».

«Мы, министры иностранных дел стран "Большой семерки" призываем Россию срочно и полностью установить ответственных за это отвратительное отравление, и, принимая во внимание обязательства России по Конвенции о химическом оружии, привлечь виновных к ответственности», — указано в заявлении.

Ранее медики берлинской клиники Charitе, куда Навальный был перевезен из омской больницы, заявили, что вывели основателя ФБК из комы и отключили от аппарата ИВЛ. Позднее российский ученый Леонид Ринк, участвовавший в разработке «Новичка», заявил, что выход Навального из комы является доказательством того, что он не был отравлен этим веществом.

2 сентября правительство Германии сообщило, что лаборатория фармацевтики и токсикологии вооруженных сил Германии обнаружила в организме Навального следы химического отравляющего вещества нервно-паралитического действия группы «Новичок», не предоставив никаких доказательств, которые подтвердили бы эту гипотезу. Официальный представитель МИД России Мария Захарова уже обвинила Германию в блефе. 

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных