Мария Колесникова арестована и находится в СИЗО в Минске

Мария Колесникова перестала выходить на связь 7 сентября. Ее родные обратились в милицию, которая начала поиски женщины. Государственный пограничный комитет Белоруссии подтвердил факт задержания Колесниковой. Штаб незарегистрированного экс-кандидата в президенты республики Виктора Бабарико, координатором которого была Колесникова, ранее со ссылкой на свои источники передавал, будто она пребывает в Мозырском погранотряде в Гомельской области. Источники «Интерфакса» при этом сообщали, будто Колесникову пытались насильно вывезти из страны, но она порвала свой паспорт.