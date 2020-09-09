Мария Колесникова арестована и находится в СИЗО в Минске
Член Координационного совета оппозиции Мария Колесникова арестована и находится в минском СИЗО №1 на улице Володарского, сообщает портал Tut.by со ссылкой на ее отца Александра Колесникова.
«Руководитель следственной группы главного следственного управления СК Василюк позвонил мне и уведомил, что она арестована. Предложил привезти передачу», — сказал Колесников.
Мария Колесникова перестала выходить на связь 7 сентября. Ее родные обратились в милицию, которая начала поиски женщины. Государственный пограничный комитет Белоруссии подтвердил факт задержания Колесниковой. Штаб незарегистрированного экс-кандидата в президенты республики Виктора Бабарико, координатором которого была Колесникова, ранее со ссылкой на свои источники передавал, будто она пребывает в Мозырском погранотряде в Гомельской области. Источники «Интерфакса» при этом сообщали, будто Колесникову пытались насильно вывезти из страны, но она порвала свой паспорт.
Также в Белоруссии пропали и не выходят на связь другие члены Координационного совета оппозиции — Иван Кравцов, Антон Родненков, Илья Салей и Максим Знак. Кроме того, сегодня лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич, входящая в состав Координационного совета, сообщила, что в ее квартиру пытались проникнуть неизвестные.