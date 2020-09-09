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Мария Колесникова арестована и находится в СИЗО в Минске

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Член Координационного совета оппозиции Мария Колесникова арестована и находится в минском СИЗО №1 на улице Володарского, сообщает портал Tut.by со ссылкой на ее отца Александра Колесникова.

«Руководитель следственной группы главного следственного управления СК Василюк позвонил мне и уведомил, что она арестована. Предложил привезти передачу», — сказал Колесников.

Мария Колесникова перестала выходить на связь 7 сентября. Ее родные обратились в милицию, которая начала поиски женщины. Государственный пограничный комитет Белоруссии подтвердил факт задержания Колесниковой. Штаб незарегистрированного экс-кандидата в президенты республики Виктора Бабарико, координатором которого была Колесникова, ранее со ссылкой на свои источники передавал, будто она пребывает в Мозырском погранотряде в Гомельской области. Источники «Интерфакса» при этом сообщали, будто Колесникову пытались насильно вывезти из страны, но она порвала свой паспорт.

Также в Белоруссии пропали и не выходят на связь другие члены Координационного совета оппозиции — Иван Кравцов, Антон Родненков, Илья Салей и Максим Знак. Кроме того, сегодня лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич, входящая в состав Координационного совета, сообщила, что в ее квартиру пытались проникнуть неизвестные.

Ранее по теме: Лукашенко прокомментировал задержание Колесниковой

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных