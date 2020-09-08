Лукашенко прокомментировал задержание Колесниковой
Исчезнувшая накануне и задержанная на украинской границе член Координационного совета (КС) оппозиции Белоруссии Мария Колесникова пыталась сбежать к сестре на Украину, заявил действующий белорусский президент Александр Лукашенко, сообщает «Вести 24».
«Александр Лукашенко сказал, что он в курсе этой ситуации. Она действительно хотела убежать, как он сказал, на Украину, потому что у нее там есть якобы сестра», – сказал корреспондент телеканала «Россия-1» Евгений Рожков, которому белорусский лидер давал интервью. По словам Рожкова, Лукашенко считает правильным задержание Колесниковой.
Ранее Госпогранкомитет Белоруссии подтвердил задержание Колесниковой на границе с Украиной. Замглавы украинского МВД Антон Геращенко заявил, что ее и двух других членов Координационного совета оппозиции Ивана Кравцова и Антона Родненкова попытались насильно выдворить из страны, создав видимость того, что лидеры бросили протестующих, однако Колесникова не дала этого сделать. По данным источников «Интерфакса», она порвала свой паспорт, чтобы исключить возможность пересечения границы. Кравцов и Родненков пересекли украинскую границу и прошли контроль.
О похищении Колесниковой в Минске 7 сентября со ссылкой на очевидцев сообщил портал Tut.by. Тогда же исчезли Кравцов и Родненков. Родственники Колесниковой подали заявление в милицию, она начала поиски. Позже «БелТА» опубликовала видеообращение Кравцова, в котором он заявляет, что вместе с Колесниковой планирует пересечь украинскую границу. Член Координационного совета Максим Знак рассказал ТАСС, что Колесникова не собиралась покидать Белоруссию.