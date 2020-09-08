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Лукашенко прокомментировал задержание Колесниковой

Ведомости

Исчезнувшая накануне и задержанная на украинской границе член Координационного совета (КС) оппозиции Белоруссии Мария Колесникова пыталась сбежать к сестре на Украину, заявил действующий белорусский президент Александр Лукашенко, сообщает «Вести 24».

«Александр Лукашенко сказал, что он в курсе этой ситуации. Она действительно хотела убежать, как он сказал, на Украину, потому что у нее там есть якобы сестра», – сказал корреспондент телеканала «Россия-1» Евгений Рожков, которому белорусский лидер давал интервью. По словам Рожкова, Лукашенко считает правильным задержание Колесниковой.

Ранее Госпогранкомитет Белоруссии подтвердил задержание Колесниковой на границе с Украиной. Замглавы украинского МВД Антон Геращенко заявил, что ее и двух других членов Координационного совета оппозиции Ивана Кравцова и Антона Родненкова попытались насильно выдворить из страны, создав видимость того, что лидеры бросили протестующих, однако Колесникова не дала этого сделать. По данным источников «Интерфакса», она порвала свой паспорт, чтобы исключить возможность пересечения границы. Кравцов и Родненков пересекли украинскую границу и прошли контроль.

О похищении Колесниковой в Минске 7 сентября со ссылкой на очевидцев сообщил портал Tut.by. Тогда же исчезли Кравцов и Родненков. Родственники Колесниковой подали заявление в милицию, она начала поиски. Позже «БелТА» опубликовала видеообращение Кравцова, в котором он заявляет, что вместе с Колесниковой планирует пересечь украинскую границу. Член Координационного совета Максим Знак рассказал ТАСС, что Колесникова не собиралась покидать Белоруссию.

Ранее по теме: Песков прокомментировал исчезновения лидеров оппозиции в Белоруссии

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных