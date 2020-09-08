Лукашенко прокомментировал задержание Колесниковой

«Александр Лукашенко сказал, что он в курсе этой ситуации. Она действительно хотела убежать, как он сказал, на Украину, потому что у нее там есть якобы сестра», – сказал корреспондент телеканала «Россия-1» Евгений Рожков, которому белорусский лидер давал интервью. По словам Рожкова, Лукашенко считает правильным задержание Колесниковой.