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Украина подтвердила дату переговоров с Ираном по сбитому Boeing

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Министерство иностранных дел Украины согласовало иранской стороне даты проведения второго раунда переговоров о компенсациях за сбитый Boeing «Международных авиалиний Украины». Он пройдет в предложенные Ираном даты – с 18 по 21 октября, сообщил «Укринформу» замминистра иностранных дел Евгений Енин.

«Мы подтвердили готовность к переговорам в предложенные Ираном даты», – сказал Енин. О том, что иранская сторона предложила Киеву проведение переговоров 18–21 октября и ждет ответа, ранее сообщал посол Ирана на Украине Манучехр Моради. По словам Енина, Украина настроена на скорейшее решение проблем с Ираном по Boeing. «Ждем получения ответов на вопросы, которые мы задали иранской стороне в прошлый раз», – добавил он.

Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана 8 января. В авиакатастрофе погибли 176 человек: граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана. Иранские военные 11 января заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор.

Самолет был сбит двумя ракетами класса «земля – воздух». Катастрофа произошла через несколько часов после того, как силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) выпустили 22 ракеты по американским базам в Ираке в ответ на убийство американцами руководителя элитного подразделения КСИР «Аль-Кудс» Касема Сулеймани.

В конце июля представитель МИД Ирана Аббас Мусави заявил, что Иран несет ответственность за случившееся. По его словам, переговоры о выплатах компенсаций родственникам пассажиров из Украины ведутся, а процесс выплат требует решения многих юридических и технических сложностей. Президент Украины Владимир Зеленский после авиакатастрофы заявлял, что власти страны будут обращаться в международные суды против Ирана в случае невыполнения Тегераном взятых на себя обязательств. Среди обещаний Тегерана – передача черных ящиков, выплата компенсаций и официальные извинения за случившееся 8 января.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных