Украина подтвердила дату переговоров с Ираном по сбитому Boeing

В конце июля представитель МИД Ирана Аббас Мусави заявил, что Иран несет ответственность за случившееся. По его словам, переговоры о выплатах компенсаций родственникам пассажиров из Украины ведутся, а процесс выплат требует решения многих юридических и технических сложностей. Президент Украины Владимир Зеленский после авиакатастрофы заявлял, что власти страны будут обращаться в международные суды против Ирана в случае невыполнения Тегераном взятых на себя обязательств. Среди обещаний Тегерана – передача черных ящиков, выплата компенсаций и официальные извинения за случившееся 8 января.