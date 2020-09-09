Украина подтвердила дату переговоров с Ираном по сбитому Boeing
Министерство иностранных дел Украины согласовало иранской стороне даты проведения второго раунда переговоров о компенсациях за сбитый Boeing «Международных авиалиний Украины». Он пройдет в предложенные Ираном даты – с 18 по 21 октября, сообщил «Укринформу» замминистра иностранных дел Евгений Енин.
«Мы подтвердили готовность к переговорам в предложенные Ираном даты», – сказал Енин. О том, что иранская сторона предложила Киеву проведение переговоров 18–21 октября и ждет ответа, ранее сообщал посол Ирана на Украине Манучехр Моради. По словам Енина, Украина настроена на скорейшее решение проблем с Ираном по Boeing. «Ждем получения ответов на вопросы, которые мы задали иранской стороне в прошлый раз», – добавил он.
Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана 8 января. В авиакатастрофе погибли 176 человек: граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана. Иранские военные 11 января заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор.
Самолет был сбит двумя ракетами класса «земля – воздух». Катастрофа произошла через несколько часов после того, как силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) выпустили 22 ракеты по американским базам в Ираке в ответ на убийство американцами руководителя элитного подразделения КСИР «Аль-Кудс» Касема Сулеймани.
В конце июля представитель МИД Ирана Аббас Мусави заявил, что Иран несет ответственность за случившееся. По его словам, переговоры о выплатах компенсаций родственникам пассажиров из Украины ведутся, а процесс выплат требует решения многих юридических и технических сложностей. Президент Украины Владимир Зеленский после авиакатастрофы заявлял, что власти страны будут обращаться в международные суды против Ирана в случае невыполнения Тегераном взятых на себя обязательств. Среди обещаний Тегерана – передача черных ящиков, выплата компенсаций и официальные извинения за случившееся 8 января.