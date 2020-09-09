Песков прокомментировал переданную Лукашенко запись переговоров о Навальном
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал оценивать полную версию записи разговора «Варшавы и Берлина» о фальсификации отравления основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального.
Ранее главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян, принявший участие в интервью с президентом Белоруссии Александром Лукашенко 8 сентября, рассказал, что в аудиозаписи есть неопубликованный фрагмент. Лукашенко в ходе разговора заявил, что передал полную версию этой записи директору ФСБ Александру Бортникову.
«Подобные материалы закрытого характера, безусловно, это материалы для обмена специальными службами. Вы знаете, что, естественно, специальные службы двух стран в рамках наших союзнических отношений находятся в состоянии очень тесного и близкого сотрудничества и взаимодействия. Это было всегда», — сказал Песков журналистам. «И, конечно, это прерогатива специальных служб, в данном случае ФСБ, анализировать эти материалы и делать какие-то выводы об их ценности», — добавил представитель Кремля.
Телеграм-канал «Пул первого», близкий к пресс-службе президента Белоруссии Александра Лукашенко, 4 сентября опубликовал запись перехваченного разговора Берлина и Варшавы о ситуации с Навальным. Ранее Лукашенко на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным назвал фальсификацией информацию об отравлении Навального. МИД Польши и Германии опровергли сообщения об опубликованном разговоре сторон. Лукашенко в свою очередь настаивает на подлинности перехваченной аудиозаписи. По его словам, полную версию записи переговоров он передал директору ФСБ Александру Бортникову.