Песков прокомментировал переданную Лукашенко запись переговоров о Навальном

«Подобные материалы закрытого характера, безусловно, это материалы для обмена специальными службами. Вы знаете, что, естественно, специальные службы двух стран в рамках наших союзнических отношений находятся в состоянии очень тесного и близкого сотрудничества и взаимодействия. Это было всегда», — сказал Песков журналистам. «И, конечно, это прерогатива специальных служб, в данном случае ФСБ, анализировать эти материалы и делать какие-то выводы об их ценности», — добавил представитель Кремля.