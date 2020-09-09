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Лукашенко рассказал о неопубликованной части переговоров о Навальном

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В аудиозаписи, на которой якобы обсуждается фальсификация отравления основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального спецслужбами Германии и Польши, есть неопубликованный фрагмент, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Об этом в эфире «Говорит Москва» рассказал главный редактор радиостанции Роман Бабаян, который участвовал в интервью с Лукашенко 8 сентября.

Лукашенко заявил, что передал полную версию записи директору ФСБ Александру Бортникову. «У нас есть, говорит, весь этот разговор, хотите послушать? Мы, естественно, сразу отреагировали: конечно, хотим, давайте послушаем! На это он говорит: но тогда попросите руководителя ФСБ России», – передал разговор с белорусскими президентом Бабаян. Белорусский лидер настаивает на подлинности перехваченной аудиозаписи. По его словам, эксперты из белорусских спецслужб сделали выводы, что участники разговора «не поляк и американец, по акценту это американцы».

О перехвате разговора Лукашенко 3 сентября рассказал посетившему Минск российскому премьеру Михаилу Мишустину. Запись и расшифровку он обещал передать ФСБ России. По словам президента, разговор означает, что никакого отравления Навального не было. На следующий день белорусские государственные СМИ опубликовали запись разговора двух людей на английском с дублированным переводом на русский.

Собеседники, которые называли друг друга «Майком» и «Ником», обсуждали использование «материалов по Навальному» для того, чтобы помешать президенту Владимиру России Путину вмешиваться в дела Белоруссии и занять его внутренними проблемами. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отказался комментировать запись и сказал, что оценивать результаты перехвата должны российские спецслужбы.

Ранее по теме: В Кремле прокомментировали переданную Лукашенко запись о Навальном

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных