Лукашенко рассказал о неопубликованной части переговоров о Навальном
В аудиозаписи, на которой якобы обсуждается фальсификация отравления основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального спецслужбами Германии и Польши, есть неопубликованный фрагмент, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Об этом в эфире «Говорит Москва» рассказал главный редактор радиостанции Роман Бабаян, который участвовал в интервью с Лукашенко 8 сентября.
Лукашенко заявил, что передал полную версию записи директору ФСБ Александру Бортникову. «У нас есть, говорит, весь этот разговор, хотите послушать? Мы, естественно, сразу отреагировали: конечно, хотим, давайте послушаем! На это он говорит: но тогда попросите руководителя ФСБ России», – передал разговор с белорусскими президентом Бабаян. Белорусский лидер настаивает на подлинности перехваченной аудиозаписи. По его словам, эксперты из белорусских спецслужб сделали выводы, что участники разговора «не поляк и американец, по акценту это американцы».
О перехвате разговора Лукашенко 3 сентября рассказал посетившему Минск российскому премьеру Михаилу Мишустину. Запись и расшифровку он обещал передать ФСБ России. По словам президента, разговор означает, что никакого отравления Навального не было. На следующий день белорусские государственные СМИ опубликовали запись разговора двух людей на английском с дублированным переводом на русский.
Собеседники, которые называли друг друга «Майком» и «Ником», обсуждали использование «материалов по Навальному» для того, чтобы помешать президенту Владимиру России Путину вмешиваться в дела Белоруссии и занять его внутренними проблемами. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отказался комментировать запись и сказал, что оценивать результаты перехвата должны российские спецслужбы.