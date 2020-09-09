Лукашенко рассказал о неопубликованной части переговоров о Навальном

Лукашенко заявил, что передал полную версию записи директору ФСБ Александру Бортникову. «У нас есть, говорит, весь этот разговор, хотите послушать? Мы, естественно, сразу отреагировали: конечно, хотим, давайте послушаем! На это он говорит: но тогда попросите руководителя ФСБ России», – передал разговор с белорусскими президентом Бабаян. Белорусский лидер настаивает на подлинности перехваченной аудиозаписи. По его словам, эксперты из белорусских спецслужб сделали выводы, что участники разговора «не поляк и американец, по акценту это американцы».