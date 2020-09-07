В Кремле прокомментировали переданную Лукашенко запись о Навальном
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался оценить полезность разговора между «Берлином и Варшавой» о фальсификации отравления основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального.
«Безусловно, мы имели возможность легко ознакомиться [с аудиозаписью] из материалов СМИ. Это первое. Наверное, не нам судить о полезности и ценности данной записи, это, скорее, работа специальных служб, что они и делают», – сказал Песков, отвечая на вопрос, ознакомились ли в Кремле с записью, которую в пятницу вечером демонстрировало белорусское телевидение. Он добавил, что не располагает информацией о том, представили ли уже российские спецслужбы свою оценку записи президенту России Владимиру Путину.
Телеграм-канал «Пул первого», близкий к пресс-службе президента Белоруссии Александра Лукашенко, 4 сентября опубликовал запись перехваченного разговора Берлина и Варшавы о ситуации с Навальным. Ранее Лукашенко на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным назвал фальсификацией информацию об отравлении Навального. МИД Польши и Германии опровергли сообщения об опубликованном разговоре сторон.
Правительство Германии 2 сентября заявило, что специалисты бундесвера нашли в крови Навального яд из группы «Новичок». Позже Меркель заявила, что Берлин ждет официальных объяснений со стороны Москвы. 20 августа самолет с Навальным совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Основатель ФБК был доставлен в городскую больницу скорой медицинской помощи №1, где его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Позже его доставили в берлинскую клинику Charite, где он находится в реанимационном отделении, в коме.