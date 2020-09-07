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В Кремле прокомментировали переданную Лукашенко запись о Навальном

Ведомости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался оценить полезность разговора между «Берлином и Варшавой» о фальсификации отравления основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального.

«Безусловно, мы имели возможность легко ознакомиться [с аудиозаписью] из материалов СМИ. Это первое. Наверное, не нам судить о полезности и ценности данной записи, это, скорее, работа специальных служб, что они и делают», – сказал Песков, отвечая на вопрос, ознакомились ли в Кремле с записью, которую в пятницу вечером демонстрировало белорусское телевидение. Он добавил, что не располагает информацией о том, представили ли уже российские спецслужбы свою оценку записи президенту России Владимиру Путину.

Телеграм-канал «Пул первого», близкий к пресс-службе президента Белоруссии Александра Лукашенко, 4 сентября опубликовал запись перехваченного разговора Берлина и Варшавы о ситуации с Навальным. Ранее Лукашенко на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным назвал фальсификацией информацию об отравлении Навального. МИД Польши и Германии опровергли сообщения об опубликованном разговоре сторон.

Правительство Германии 2 сентября заявило, что специалисты бундесвера нашли в крови Навального яд из группы «Новичок». Позже Меркель заявила, что Берлин ждет официальных объяснений со стороны Москвы. 20 августа самолет с Навальным совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Основатель ФБК был доставлен в городскую больницу скорой медицинской помощи №1, где его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Позже его доставили в берлинскую клинику Charite, где он находится в реанимационном отделении, в коме.

Ранее по теме: Опубликована запись разговора Берлина и Варшавы по делу Навального

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных