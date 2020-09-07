В Кремле прокомментировали переданную Лукашенко запись о Навальном

«Безусловно, мы имели возможность легко ознакомиться [с аудиозаписью] из материалов СМИ. Это первое. Наверное, не нам судить о полезности и ценности данной записи, это, скорее, работа специальных служб, что они и делают», – сказал Песков, отвечая на вопрос, ознакомились ли в Кремле с записью, которую в пятницу вечером демонстрировало белорусское телевидение. Он добавил, что не располагает информацией о том, представили ли уже российские спецслужбы свою оценку записи президенту России Владимиру Путину.