Кремль оценил возможность повтора белорусских событий в России
В Кремле не согласились с оценками Лукашенко о том, что события в Белоруссии могут повториться в России. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, у России и Белоруссии разная политическая культура и тенденции, не стоит проводить параллели между двумя странами.
«Я бы здесь не согласился бы с какими-то параллелями. Все-таки, хотя у нас и есть Союзное государство, коим мы весьма дорожим, все-таки мы две разные страны, мы два разных суверенных государства. Поэтому у нас иная политическая культура, иной политический ландшафт, иные политические тенденции, поэтому здесь какие-то обобщения, мне кажется, были бы неверными», – сказал Песков.
Пресс-секретарь президента добавил, что отличие белорусских политической культуры и политического ландшафта от российских не значит, что они не верны. «В этом, собственно, и есть суверенность», – пояснил Песков.
Ранее Лукашенко заявил, что в России могут повториться события Белоруссии, где с 9 августа продолжаются акции протеста против итогов выборов президента. По данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,1% голосов. Кандидат от оппозиции Светлана Тихановская получила лишь 10,09% голосов избирателей. 20 августа в ходе разговора с председателем Евросовета Шарлем Мишелем президент России Владимир Путин подчеркнул, что скорейшая нормализация ситуации в Белоруссии в интересах как России, так и Европейского союза.