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Кремль оценил возможность повтора белорусских событий в России

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В Кремле не согласились с оценками Лукашенко о том, что события в Белоруссии могут повториться в России. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, у России и Белоруссии разная политическая культура и тенденции, не стоит проводить параллели между двумя странами.

«Я бы здесь не согласился бы с какими-то параллелями. Все-таки, хотя у нас и есть Союзное государство, коим мы весьма дорожим, все-таки мы две разные страны, мы два разных суверенных государства. Поэтому у нас иная политическая культура, иной политический ландшафт, иные политические тенденции, поэтому здесь какие-то обобщения, мне кажется, были бы неверными», – сказал Песков.

Пресс-секретарь президента добавил, что отличие белорусских политической культуры и политического ландшафта от российских не значит, что они не верны. «В этом, собственно, и есть суверенность», – пояснил Песков.

Ранее Лукашенко заявил, что в России могут повториться события Белоруссии, где с 9 августа продолжаются акции протеста против итогов выборов президента. По данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,1% голосов. Кандидат от оппозиции Светлана Тихановская получила лишь 10,09% голосов избирателей. 20 августа в ходе разговора с председателем Евросовета Шарлем Мишелем президент России Владимир Путин подчеркнул, что скорейшая нормализация ситуации в Белоруссии в интересах как России, так и Европейского союза.

Ранее по теме: Лукашенко предупредил о последствиях краха Белоруссии для России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных