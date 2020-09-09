Кремль оценил возможность повтора белорусских событий в России

«Я бы здесь не согласился бы с какими-то параллелями. Все-таки, хотя у нас и есть Союзное государство, коим мы весьма дорожим, все-таки мы две разные страны, мы два разных суверенных государства. Поэтому у нас иная политическая культура, иной политический ландшафт, иные политические тенденции, поэтому здесь какие-то обобщения, мне кажется, были бы неверными», – сказал Песков.