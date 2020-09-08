Лукашенко предупредил о последствиях краха Белоруссии для России

«Вы не расслабляйтесь. У вас тоже скоро определенные политические события, а может быть, и на ровном месте. Знаете, мы к чему пришли вместе с российским истеблишментом и руководством? Если сегодня Беларусь рухнет, следующей будет Россия», ‒ сказал Лукашенко.