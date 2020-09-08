Лукашенко предупредил о последствиях краха Белоруссии для России
Крах Белоруссии обернется катастрофическими последствиями для России, заявил президент республики Александр Лукашенко в интервью российским журналистам. Фрагмент беседы опубликовал Telegram-канал Russia Today.
«Вы не расслабляйтесь. У вас тоже скоро определенные политические события, а может быть, и на ровном месте. Знаете, мы к чему пришли вместе с российским истеблишментом и руководством? Если сегодня Беларусь рухнет, следующей будет Россия», ‒ сказал Лукашенко.
Лукашенко также рассказал, что Белоруссия готова продолжать интеграцию с Россией в рамках Союзного государства, однако для этого необходимо, что заработали уже существующие между сторонами проекты.
С 9 августа в Белоруссии проходят акции протеста против итогов выборов президента. По данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,1% голосов. 20 августа в ходе разговора с председателем Евросовета Шарлем Мишелем президент России Владимир Путин подчеркнул, что скорейшая нормализация ситуации в Белоруссии в интересах как России, так и Европейского союза.