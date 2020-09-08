Лукашенко заявил о готовности сближаться с Россией

Ранее президент России Владимир Путин в интервью Сергею Брилеву на телеканале «Россия 24» рассказал, что по просьбе Лукашенко сформировал резерв из сотрудников правоохранительных органов. Они будут задействованы, если ситуация в Белоруссии выйдет из-под контроля. Кроме того, министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей на встрече с главой российского МИДа Сергеем Лавровым поблагодарил Москву за выдержанную и четкую реакцию на события в Белоруссии, где с 9 августа и до сих пор проходят протесты в знак несогласия населения с результатами президентских выборов, победу на которых одержал набравший 80,08% голосов Лукашенко.