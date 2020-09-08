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Лукашенко заявил о готовности сближаться с Россией

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Белоруссия готова продолжать интеграцию с Россией, заявил в интервью российским журналистам президент республики Александр Лукашенко. 

«Мы готовы продолжать интеграцию с Россией, но вначале надо, чтобы реально заработали все институты и уже существующие в рамках Союзного государства проекты», ‒ приводит слова белорусского лидера в своем Telegram-канале главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян.

Ранее президент России Владимир Путин в интервью Сергею Брилеву на телеканале «Россия 24» рассказал, что по просьбе Лукашенко сформировал резерв из сотрудников правоохранительных органов. Они будут задействованы, если ситуация в Белоруссии выйдет из-под контроля. Кроме того, министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей на встрече с главой российского МИДа Сергеем Лавровым поблагодарил Москву за выдержанную и четкую реакцию на события в Белоруссии, где с 9 августа и до сих пор проходят протесты в знак несогласия населения с результатами президентских выборов, победу на которых одержал набравший 80,08% голосов Лукашенко.

Также сейчас Россия и Белоруссия обсуждают условия рефинансирования госдолга республики. Кроме того, страны договорились, что в течение месяца Белоруссия погасит долг перед Россией за поставки газа.

Ранее по теме: Лукашенко отказался от диалога с белорусской оппозицией

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных