Лукашенко заявил о готовности сближаться с Россией
Белоруссия готова продолжать интеграцию с Россией, заявил в интервью российским журналистам президент республики Александр Лукашенко.
«Мы готовы продолжать интеграцию с Россией, но вначале надо, чтобы реально заработали все институты и уже существующие в рамках Союзного государства проекты», ‒ приводит слова белорусского лидера в своем Telegram-канале главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян.
Ранее президент России Владимир Путин в интервью Сергею Брилеву на телеканале «Россия 24» рассказал, что по просьбе Лукашенко сформировал резерв из сотрудников правоохранительных органов. Они будут задействованы, если ситуация в Белоруссии выйдет из-под контроля. Кроме того, министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей на встрече с главой российского МИДа Сергеем Лавровым поблагодарил Москву за выдержанную и четкую реакцию на события в Белоруссии, где с 9 августа и до сих пор проходят протесты в знак несогласия населения с результатами президентских выборов, победу на которых одержал набравший 80,08% голосов Лукашенко.
Также сейчас Россия и Белоруссия обсуждают условия рефинансирования госдолга республики. Кроме того, страны договорились, что в течение месяца Белоруссия погасит долг перед Россией за поставки газа.